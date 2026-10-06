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Ежегодный ИТ-форум "Цифровые решения" стартует в Москве - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Ежегодный ИТ-форум "Цифровые решения" стартует в Москве
Ежегодный ИТ-форум "Цифровые решения" стартует в Москве - 06.10.2026, ПРАЙМ
Ежегодный ИТ-форум "Цифровые решения" стартует в Москве
Ежегодный ИТ-форум "Цифровые решения" стартует в Москве во вторник, в ходе мероприятия представители власти, бизнеса и эксперты обсудят темы цифровой... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T00:16+0300
2026-10-06T00:16+0300
технологии
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Ежегодный ИТ-форум "Цифровые решения" стартует в Москве во вторник, в ходе мероприятия представители власти, бизнеса и эксперты обсудят темы цифровой инфраструктуры, искусственного интеллекта, цифровых платформ и кибербезопасности. На пленарной сессии "Результаты. Возможности. Перспективы" главы крупнейших ИТ- и телеком-компаний, представители государства и бизнеса оценят текущий этап цифровой трансформации, расскажут о новых решениях и поделятся тем, что удалось сделать за прошедший год. Также в программе форума — панельные дискуссии на темы цифровой инфраструктуры, искусственного интеллекта, цифровых платформ и кибербезопасности. Всего запланировано 120 сессий с участием свыше 700 спикеров. Всего же на форум зарегистрировались более 13 тысяч человек, сообщали ранее организаторы. В ходе форума также презентуют различные отечественные технологические решения. Так, на стендах можно будет протестировать нейросетевого ассистента и узнать, как ИИ упрощает решение самых разных вопросов, в том числе в учебе, работе и творчестве. Кроме того, посетители форума смогут протестировать устройства для анализа образа жизни, снижения стресса и нормализации сна. Помимо этого, все желающие смогут понаблюдать за настоящими киберучениями и повысить свою киберграмотность. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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192
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технологии, москва
Технологии, МОСКВА
00:16 06.10.2026
 
Ежегодный ИТ-форум "Цифровые решения" стартует в Москве

В Москве стартует ежегодный ИТ-форум "Цифровые решения"

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Ежегодный ИТ-форум "Цифровые решения" стартует в Москве во вторник, в ходе мероприятия представители власти, бизнеса и эксперты обсудят темы цифровой инфраструктуры, искусственного интеллекта, цифровых платформ и кибербезопасности.
На пленарной сессии "Результаты. Возможности. Перспективы" главы крупнейших ИТ- и телеком-компаний, представители государства и бизнеса оценят текущий этап цифровой трансформации, расскажут о новых решениях и поделятся тем, что удалось сделать за прошедший год.
Также в программе форума — панельные дискуссии на темы цифровой инфраструктуры, искусственного интеллекта, цифровых платформ и кибербезопасности.
Всего запланировано 120 сессий с участием свыше 700 спикеров. Всего же на форум зарегистрировались более 13 тысяч человек, сообщали ранее организаторы.
В ходе форума также презентуют различные отечественные технологические решения. Так, на стендах можно будет протестировать нейросетевого ассистента и узнать, как ИИ упрощает решение самых разных вопросов, в том числе в учебе, работе и творчестве. Кроме того, посетители форума смогут протестировать устройства для анализа образа жизни, снижения стресса и нормализации сна.
Помимо этого, все желающие смогут понаблюдать за настоящими киберучениями и повысить свою киберграмотность.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
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