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В Москве изменится режим работы станций метро "Деловой центр" - 06.10.2026, ПРАЙМ
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В Москве изменится режим работы станций метро "Деловой центр"
В Москве изменится режим работы станций метро "Деловой центр" - 06.10.2026, ПРАЙМ
В Москве изменится режим работы станций метро "Деловой центр"
Режим работы станций метро Москвы "Деловой центр" Филевской и Рублево-Архангельской линий изменится во вторник в связи с проведением массовых мероприятий,... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:14+0300
2026-10-06T13:14+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Режим работы станций метро Москвы "Деловой центр" Филевской и Рублево-Архангельской линий изменится во вторник в связи с проведением массовых мероприятий, сообщает столичный департамент транспорта. "Временные изменения в работе вестибюлей станции "Деловой центр" шестого октября. В связи с проведением массовых мероприятий временно изменится режим работы выходов станций "Деловой центр" Филевской и Рублево-Архангельской линий. С 15.30 до 22.00 выходы четыре-пять будут работать только на вход", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале В дептрансе порекомендовали жителям столицы для выхода со станции "Деловой центр" пользоваться первым, вторым и третьим выходами. "Просим вас соблюдать требования сотрудников Московского метрополитена. Пожалуйста, планируйте свои маршруты заранее", - отмечается в сообщении.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
13:14 06.10.2026
 
В Москве изменится режим работы станций метро "Деловой центр"

В Москве во вторник изменится режим работы станций метро "Деловой центр"

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Режим работы станций метро Москвы "Деловой центр" Филевской и Рублево-Архангельской линий изменится во вторник в связи с проведением массовых мероприятий, сообщает столичный департамент транспорта.
"Временные изменения в работе вестибюлей станции "Деловой центр" шестого октября. В связи с проведением массовых мероприятий временно изменится режим работы выходов станций "Деловой центр" Филевской и Рублево-Архангельской линий. С 15.30 до 22.00 выходы четыре-пять будут работать только на вход", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале
В дептрансе порекомендовали жителям столицы для выхода со станции "Деловой центр" пользоваться первым, вторым и третьим выходами.
"Просим вас соблюдать требования сотрудников Московского метрополитена. Пожалуйста, планируйте свои маршруты заранее", - отмечается в сообщении.
 
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