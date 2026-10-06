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У вакцины "Мультикан-8" обнаружили поддельный паспорт качества - 06.10.2026, ПРАЙМ
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У вакцины "Мультикан-8" обнаружили поддельный паспорт качества
У вакцины "Мультикан-8" обнаружили поддельный паспорт качества - 06.10.2026, ПРАЙМ
У вакцины "Мультикан-8" обнаружили поддельный паспорт качества
Уголовное дело возбуждено из-за использования подложного паспорта качества на одну из серий вакцины для животных, сообщили РИА Новости в прокуратуре Москвы. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T11:30+0300
2026-10-06T11:30+0300
общество
бизнес
россия
москва
сергей данкверт
россельхознадзор
вакцинация
домашние животные
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено из-за использования подложного паспорта качества на одну из серий вакцины для животных, сообщили РИА Новости в прокуратуре Москвы. "По материалам проверки прокуратуры города Москвы возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа - паспорта качества частной компании-изготовителя на одну из серий вакцины, путем размещения его в электронной информационной системе при вводе в оборот лекарственного препарата для ветеринарного применения (часть 5 статьи 327 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе прокуратуры. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об одной из серий вакцины для животных "Мультикан-8". Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации "Мультиканом-8" начали появляться в середине августа. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что предварительные данные говорят о возможных допущенных нарушениях технологии при производстве вакцины. В сентябре Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой гибли собаки, смертельный для этих животных вирус болезни Ауески.
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общество , бизнес, россия, москва, сергей данкверт, россельхознадзор, вакцинация, домашние животные
Общество , Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Данкверт, Россельхознадзор, вакцинация, домашние животные
11:30 06.10.2026
 
У вакцины "Мультикан-8" обнаружили поддельный паспорт качества

Возбуждено дело из-за подложного паспорта качества на серию вакцины "Мультикан-8"

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено из-за использования подложного паспорта качества на одну из серий вакцины для животных, сообщили РИА Новости в прокуратуре Москвы.
"По материалам проверки прокуратуры города Москвы возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа - паспорта качества частной компании-изготовителя на одну из серий вакцины, путем размещения его в электронной информационной системе при вводе в оборот лекарственного препарата для ветеринарного применения (часть 5 статьи 327 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об одной из серий вакцины для животных "Мультикан-8".
Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации "Мультиканом-8" начали появляться в середине августа. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что предварительные данные говорят о возможных допущенных нарушениях технологии при производстве вакцины. В сентябре Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой гибли собаки, смертельный для этих животных вирус болезни Ауески.
 
ОбществоБизнесРОССИЯМОСКВАСергей ДанквертРоссельхознадзорвакцинациядомашние животные
 
 
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