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Прокуратура попросила суд оштрафовать производителя вакцины "Мультикан-8" - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Прокуратура попросила суд оштрафовать производителя вакцины "Мультикан-8"
Прокуратура попросила суд оштрафовать производителя вакцины "Мультикан-8" - 06.10.2026, ПРАЙМ
Прокуратура попросила суд оштрафовать производителя вакцины "Мультикан-8"
Прокуратура просит суд в Москве оштрафовать компанию "Ветбиохим", которая производит вакцину для животных "Мультикан", за реализацию недоброкачественных... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T15:40+0300
2026-10-06T15:40+0300
бизнес
общество
москва
сергей данкверт
россельхознадзор
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Прокуратура просит суд в Москве оштрафовать компанию "Ветбиохим", которая производит вакцину для животных "Мультикан", за реализацию недоброкачественных лекарственных средств, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Заявление ведомства поступило в суд 29 сентября. Оно пока оставлено без движения, так как заявитель не указал информацию о получателе штрафа и реквизиты для его перечисления. Устранить недостатки ведомство должно до 30 октября. Размер штрафа не уточняется. Компании "Ветбиохим" вменяется нарушение нормы закона, предусматривающей ответственность за реализацию или ввоз недоброкачественных лекарственных средств либо за незаконные производство, реализацию или ввоз незарегистрированных лекарственных средств. Наказание по этой статье для юридических лиц – штраф от 1 миллиона до 5 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Прокуратура Москвы ранее во вторник сообщила, что возбуждено уголовное дело из-за использования подложного паспорта качества на одну из серий вакцины для животных "путем размещения его в электронной информационной системе при вводе в оборот лекарственного препарата для ветеринарного применения". В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об одной из серий вакцины "Мультикан-8". В свою очередь представитель "Ветбиохима" заявил РИА Новости, что им известно о возбуждении уголовного дела и они оказывают содействие следственным органам. Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации "Мультиканом-8" начали появляться в середине августа. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что предварительные данные говорят о возможных допущенных нарушениях технологии при производстве вакцины. В сентябре Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой гибли собаки, смертельный для этих животных вирус болезни Ауески.
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192
40
192
40
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бизнес, общество , москва, сергей данкверт, россельхознадзор
Бизнес, Общество , МОСКВА, Сергей Данкверт, Россельхознадзор
15:40 06.10.2026
 
Прокуратура попросила суд оштрафовать производителя вакцины "Мультикан-8"

Прокуратура попросила суд оштрафовать производителя вакцины для животных "Мультикан-8"

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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Прокуратура просит суд в Москве оштрафовать компанию "Ветбиохим", которая производит вакцину для животных "Мультикан", за реализацию недоброкачественных лекарственных средств, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Заявление ведомства поступило в суд 29 сентября. Оно пока оставлено без движения, так как заявитель не указал информацию о получателе штрафа и реквизиты для его перечисления. Устранить недостатки ведомство должно до 30 октября.
Размер штрафа не уточняется.
Компании "Ветбиохим" вменяется нарушение нормы закона, предусматривающей ответственность за реализацию или ввоз недоброкачественных лекарственных средств либо за незаконные производство, реализацию или ввоз незарегистрированных лекарственных средств.
Наказание по этой статье для юридических лиц – штраф от 1 миллиона до 5 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Прокуратура Москвы ранее во вторник сообщила, что возбуждено уголовное дело из-за использования подложного паспорта качества на одну из серий вакцины для животных "путем размещения его в электронной информационной системе при вводе в оборот лекарственного препарата для ветеринарного применения". В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об одной из серий вакцины "Мультикан-8".
В свою очередь представитель "Ветбиохима" заявил РИА Новости, что им известно о возбуждении уголовного дела и они оказывают содействие следственным органам.
Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации "Мультиканом-8" начали появляться в середине августа. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что предварительные данные говорят о возможных допущенных нарушениях технологии при производстве вакцины. В сентябре Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой гибли собаки, смертельный для этих животных вирус болезни Ауески.
 
БизнесОбществоМОСКВАСергей ДанквертРоссельхознадзор
 
 
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