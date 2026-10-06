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МВФ будет постепенно ужесточать требования к Украине, заявил эксперт - 06.10.2026, ПРАЙМ
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МВФ будет постепенно ужесточать требования к Украине, заявил эксперт
МВФ будет постепенно ужесточать требования к Украине, заявил эксперт - 06.10.2026, ПРАЙМ
МВФ будет постепенно ужесточать требования к Украине, заявил эксперт
Международный валютный фонд (МВФ) будет постепенно ужесточать требования к Украине на фоне роста ее долговой нагрузки и необходимости возвращать ранее... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T03:26+0300
2026-10-06T03:26+0300
финансы
мировая экономика
украина
киев
турция
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АНКАРА, 6 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) будет постепенно ужесточать требования к Украине на фоне роста ее долговой нагрузки и необходимости возвращать ранее полученные кредиты, считает бывший аналитик Центрального банка Турции Онур Дашдемир. Украина должна выплатить МВФ около миллиарда долларов до конца года при рекордном госдолге, следует из внутренних документов фонда, изученных РИА Новости. Уже 5 октября Киев обязан был передать почти 83 миллиона долларов задолженности в рамках механизма расширенного кредитования, а в сентябре - 251 миллион долларов. Всего в 2026 году МВФ рассчитывает получить 959,4 миллиона долларов в счет погашения задолженности. "МВФ устает постоянно предоставлять Украине новые средства и рано или поздно будет требовать возврата ранее выданных кредитов", — заявил Дашдемир РИА Новости. По его словам, Украина вступает в период, когда ей приходится одновременно рассчитываться по прежним обязательствам и искать новое внешнее финансирование для покрытия бюджетных потребностей. Дашдемир отметил, что необходимость обслуживания долгов становится особенно чувствительной для украинских финансов на фоне значительного бюджетного дефицита и высоких расходов, связанных с продолжающимся конфликтом. "Украине придется возвращать эти деньги независимо от того, получает ли она новые кредиты. Долг никуда не исчезает, а его обслуживание становится обязательством будущих бюджетов", — сказал собеседник агентства. По его мнению, дальнейшее увеличение внешней задолженности будет ограничивать возможности Киева распоряжаться бюджетными ресурсами. "Каждый новый кредит дает Украине средства сегодня, но одновременно увеличивает объем обязательств, которые придется выполнять в будущем", — отметил экономист. Дашдемир добавил, что в конечном счете обслуживание этих обязательств будет обеспечиваться за счет государственных доходов. "Возвращать долги придется за счет будущих бюджетных доходов, то есть в конечном счете за счет налогоплательщиков", — заявил бывший аналитик ЦБ Турции. При этом, по его словам, сохранение доступа Украины к международному финансированию будет зависеть от ее способности выполнять условия кредитных программ и обеспечивать обслуживание накопленных обязательств. Как ранее подсчитало РИА Новости на основе статистических данных министерства финансов Украины, на 31 августа государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум, достигнув 215,55 миллиарда долларов.
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40
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финансы, мировая экономика, украина, киев, турция
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ТУРЦИЯ
03:26 06.10.2026
 
МВФ будет постепенно ужесточать требования к Украине, заявил эксперт

Экс-аналитик ЦБ Турции Дашдемир: МВФ будет постепенно ужесточать требования к Украине

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АНКАРА, 6 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) будет постепенно ужесточать требования к Украине на фоне роста ее долговой нагрузки и необходимости возвращать ранее полученные кредиты, считает бывший аналитик Центрального банка Турции Онур Дашдемир.
Украина должна выплатить МВФ около миллиарда долларов до конца года при рекордном госдолге, следует из внутренних документов фонда, изученных РИА Новости. Уже 5 октября Киев обязан был передать почти 83 миллиона долларов задолженности в рамках механизма расширенного кредитования, а в сентябре - 251 миллион долларов. Всего в 2026 году МВФ рассчитывает получить 959,4 миллиона долларов в счет погашения задолженности.
"МВФ устает постоянно предоставлять Украине новые средства и рано или поздно будет требовать возврата ранее выданных кредитов", — заявил Дашдемир РИА Новости.
По его словам, Украина вступает в период, когда ей приходится одновременно рассчитываться по прежним обязательствам и искать новое внешнее финансирование для покрытия бюджетных потребностей.
Дашдемир отметил, что необходимость обслуживания долгов становится особенно чувствительной для украинских финансов на фоне значительного бюджетного дефицита и высоких расходов, связанных с продолжающимся конфликтом.
"Украине придется возвращать эти деньги независимо от того, получает ли она новые кредиты. Долг никуда не исчезает, а его обслуживание становится обязательством будущих бюджетов", — сказал собеседник агентства.
По его мнению, дальнейшее увеличение внешней задолженности будет ограничивать возможности Киева распоряжаться бюджетными ресурсами.
"Каждый новый кредит дает Украине средства сегодня, но одновременно увеличивает объем обязательств, которые придется выполнять в будущем", — отметил экономист.
Дашдемир добавил, что в конечном счете обслуживание этих обязательств будет обеспечиваться за счет государственных доходов.
"Возвращать долги придется за счет будущих бюджетных доходов, то есть в конечном счете за счет налогоплательщиков", — заявил бывший аналитик ЦБ Турции.
При этом, по его словам, сохранение доступа Украины к международному финансированию будет зависеть от ее способности выполнять условия кредитных программ и обеспечивать обслуживание накопленных обязательств.
Как ранее подсчитало РИА Новости на основе статистических данных министерства финансов Украины, на 31 августа государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум, достигнув 215,55 миллиарда долларов.
 
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