https://1prime.ru/20261006/nagruzka-873982088.html
Нагрузка на станцию МЦК "Шелепиха" снизилась на 27%
Нагрузка на станцию МЦК "Шелепиха" снизилась на 27% - 06.10.2026, ПРАЙМ
Нагрузка на станцию МЦК "Шелепиха" снизилась на 27%
Нагрузка на станцию МЦК "Шелепиха" снизилась на 27% после открытия Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена, на некоторых других соседних станциях... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T12:50+0300
2026-10-06T12:50+0300
2026-10-06T13:10+0300
россия
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873982088.jpg?1791281410
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Нагрузка на станцию МЦК "Шелепиха" снизилась на 27% после открытия Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена, на некоторых других соседних станциях пассажиропоток снизился на 6-23%, сообщили в столичном департаменте транспорта. Из приведенной ведомством инфографики следует, что в среднем по будням после открытия "графитовой" ветки метро пассажиропоток снизился на 27% на станции МЦК "Шелепиха", на 23% - на станции БКЛ "Народное Ополчение". Кроме того, Рублево-Архангельская линия на 14% разгрузила станцию МЦК "Хорошево", на 10% - станцию БКЛ "Хорошевская", а также на 6% - станцию Таганско-Краснопресненской линии "Октябрьское поле". "Открытие Рублево-Архангельской линии позволило перераспределить пассажиропотоки на северо-западе Москвы и сформировать новые, более удобные маршруты... Мы продолжаем развивать рельсовый каркас столицы и создавать для жителей комфортные транспортные связи", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приведены в сообщении. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что за первый месяц работы Рублево-Архангельской линии пассажиры совершили более 850 тысяч поездок. В рабочие дни на новом радиусе совершают свыше 34 тысяч поездок.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей собянин
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
Нагрузка на станцию МЦК "Шелепиха" снизилась на 27%
Нагрузка на станцию МЦК "Шелепиха" упала на 27% после открытия "графитовой" ветки метро
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Нагрузка на станцию МЦК "Шелепиха" снизилась на 27% после открытия Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена, на некоторых других соседних станциях пассажиропоток снизился на 6-23%, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Из приведенной ведомством инфографики следует, что в среднем по будням после открытия "графитовой" ветки метро пассажиропоток снизился на 27% на станции МЦК "Шелепиха", на 23% - на станции БКЛ "Народное Ополчение". Кроме того, Рублево-Архангельская линия на 14% разгрузила станцию МЦК "Хорошево", на 10% - станцию БКЛ "Хорошевская", а также на 6% - станцию Таганско-Краснопресненской линии "Октябрьское поле".
"Открытие Рублево-Архангельской линии позволило перераспределить пассажиропотоки на северо-западе Москвы и сформировать новые, более удобные маршруты... Мы продолжаем развивать рельсовый каркас столицы и создавать для жителей комфортные транспортные связи", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приведены в сообщении.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что за первый месяц работы Рублево-Архангельской линии пассажиры совершили более 850 тысяч поездок. В рабочие дни на новом радиусе совершают свыше 34 тысяч поездок.