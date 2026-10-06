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Нагрузка на станцию МЦК "Шелепиха" снизилась на 27%

Нагрузка на станцию МЦК "Шелепиха" снизилась на 27% - 06.10.2026, ПРАЙМ

Нагрузка на станцию МЦК "Шелепиха" снизилась на 27%

Нагрузка на станцию МЦК "Шелепиха" снизилась на 27% после открытия Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена, на некоторых других соседних станциях... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T12:50+0300

2026-10-06T12:50+0300

2026-10-06T13:10+0300

россия

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Нагрузка на станцию МЦК "Шелепиха" снизилась на 27% после открытия Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена, на некоторых других соседних станциях пассажиропоток снизился на 6-23%, сообщили в столичном департаменте транспорта. Из приведенной ведомством инфографики следует, что в среднем по будням после открытия "графитовой" ветки метро пассажиропоток снизился на 27% на станции МЦК "Шелепиха", на 23% - на станции БКЛ "Народное Ополчение". Кроме того, Рублево-Архангельская линия на 14% разгрузила станцию МЦК "Хорошево", на 10% - станцию БКЛ "Хорошевская", а также на 6% - станцию Таганско-Краснопресненской линии "Октябрьское поле". "Открытие Рублево-Архангельской линии позволило перераспределить пассажиропотоки на северо-западе Москвы и сформировать новые, более удобные маршруты... Мы продолжаем развивать рельсовый каркас столицы и создавать для жителей комфортные транспортные связи", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приведены в сообщении. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что за первый месяц работы Рублево-Архангельской линии пассажиры совершили более 850 тысяч поездок. В рабочие дни на новом радиусе совершают свыше 34 тысяч поездок.

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россия, москва, сергей собянин