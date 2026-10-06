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Налог на вклады в 2026 году: что изменилось и как избежать ошибок - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Налог на вклады в 2026 году: что изменилось и как избежать ошибок
Налог на вклады в 2026 году: что изменилось и как избежать ошибок - 06.10.2026, ПРАЙМ
Налог на вклады в 2026 году: что изменилось и как избежать ошибок
С 2026 года налог на проценты по банковским вкладам будет рассчитываться по обновленным правилам. Как пояснила агентству "Прайм" директор программы ФМЦ по... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T03:03+0300
2026-10-06T03:03+0300
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. С 2026 года налог на проценты по банковским вкладам будет рассчитываться по обновленным правилам. Как пояснила агентству "Прайм" директор программы ФМЦ по повышению финансовой грамотности ИГСУ РАНХиГС, доцент Нина Гукасова, вкладчикам стоит заранее разобраться в нововведениях, чтобы не столкнуться с неожиданными налоговыми обязательствами.Налогом облагается не вся сумма вклада, а только процентный доход, превышающий необлагаемый лимит. Он рассчитывается как 1 миллион рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку ЦБ, действовавшую на первое число месяца в течение года."По итогам первого квартала 2026 года максимальная ставка составила 16%, значит, необлагаемый доход за год — 160 тысяч рублей. Если ЦБ повысит ставку, лимит пересчитают в большую сторону, но он не может опуститься ниже уже достигнутого уровня", - пояснила Гукасова.Лимит применяется один раз ко всем вкладам вкладчика, а не к каждому банку отдельно. Если проценты приходят из нескольких кредитных организаций, ФНС суммирует весь доход. К процентным доходам применяется прогрессивная шкала НДФЛ: 13% — если общий доход за год не превышает 2,4 миллиона рублей, и 15% — с суммы превышения.Одно из ключевых изменений — законопроект, по которому банки станут налоговыми агентами и будут удерживать НДФЛ непосредственно при выплате процентов. Сейчас банки перечисляют проценты полностью, а вкладчик платит налог по уведомлению ФНС до 1 декабря следующего года. По новой схеме банк при каждой выплате будет считать налог нарастающим итогом с начала года, применяя лимит к общей сумме.При этом каждый банк считает налог самостоятельно, без учета процентов в других банках. В конце года ФНС сверит данные: если налог удержан меньше необходимого, вкладчику направят уведомление на доплату. Для вкладчика это означает, что сумма начисленных процентов может быть меньше, чем раньше, — налог удержится сразу. В пересчете на доходность это "десятые доли процентного пункта", но для крупных вкладов потеря может быть заметнее.Отдельные категории вкладчиков платят налог на общих основаниях. Пенсионерам льгот по НДФЛ с процентов по вкладам не предусмотрено. Индивидуальные предприниматели с 2026 года уплачивают НДФЛ с процентов как физические лица по налоговым уведомлениям, эти доходы исключены из базы по спецрежимам (УСН, ЕСХН, автоУСН).Валютные вклады также облагаются налогом: доход пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России на дату фактической выплаты процентов. Не облагаются налогом проценты по вкладам со ставкой не выше 1% годовых, счета эскроу и суммы, полученные в порядке наследования.Декларацию подавать не нужно: банки передают данные в ФНС, налоговая рассчитывает налог и направляет уведомление. Исключение — вклады в иностранных банках, тогда необходимо подать 3-НДФЛ. "Вкладчикам рекомендуется следить за ключевой ставкой, учитывать совокупный доход по всем вкладам, планировать выплаты процентов и проверять уведомления ФНС в личном кабинете. Срок уплаты налога за 2025 год — не позднее 1 декабря 2026 года", - заключила эксперт.
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эксклюзив, финансы, банки, фнс россии, банк россии, налоги
Эксклюзив, Финансы, Банки, ФНС России, Банк России, налоги
03:03 06.10.2026
 
Налог на вклады в 2026 году: что изменилось и как избежать ошибок

Новые правила налогообложения вкладов: что важно знать вкладчикам

© РИА НовостиПриложение "Налоги ФЛ"
Приложение Налоги ФЛ - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. С 2026 года налог на проценты по банковским вкладам будет рассчитываться по обновленным правилам. Как пояснила агентству "Прайм" директор программы ФМЦ по повышению финансовой грамотности ИГСУ РАНХиГС, доцент Нина Гукасова, вкладчикам стоит заранее разобраться в нововведениях, чтобы не столкнуться с неожиданными налоговыми обязательствами.
Налогом облагается не вся сумма вклада, а только процентный доход, превышающий необлагаемый лимит. Он рассчитывается как 1 миллион рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку ЦБ, действовавшую на первое число месяца в течение года.
"По итогам первого квартала 2026 года максимальная ставка составила 16%, значит, необлагаемый доход за год — 160 тысяч рублей. Если ЦБ повысит ставку, лимит пересчитают в большую сторону, но он не может опуститься ниже уже достигнутого уровня", - пояснила Гукасова.
Лимит применяется один раз ко всем вкладам вкладчика, а не к каждому банку отдельно. Если проценты приходят из нескольких кредитных организаций, ФНС суммирует весь доход. К процентным доходам применяется прогрессивная шкала НДФЛ: 13% — если общий доход за год не превышает 2,4 миллиона рублей, и 15% — с суммы превышения.
Одно из ключевых изменений — законопроект, по которому банки станут налоговыми агентами и будут удерживать НДФЛ непосредственно при выплате процентов. Сейчас банки перечисляют проценты полностью, а вкладчик платит налог по уведомлению ФНС до 1 декабря следующего года. По новой схеме банк при каждой выплате будет считать налог нарастающим итогом с начала года, применяя лимит к общей сумме.
При этом каждый банк считает налог самостоятельно, без учета процентов в других банках. В конце года ФНС сверит данные: если налог удержан меньше необходимого, вкладчику направят уведомление на доплату. Для вкладчика это означает, что сумма начисленных процентов может быть меньше, чем раньше, — налог удержится сразу. В пересчете на доходность это "десятые доли процентного пункта", но для крупных вкладов потеря может быть заметнее.
Отдельные категории вкладчиков платят налог на общих основаниях. Пенсионерам льгот по НДФЛ с процентов по вкладам не предусмотрено. Индивидуальные предприниматели с 2026 года уплачивают НДФЛ с процентов как физические лица по налоговым уведомлениям, эти доходы исключены из базы по спецрежимам (УСН, ЕСХН, автоУСН).
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Валютные вклады также облагаются налогом: доход пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России на дату фактической выплаты процентов. Не облагаются налогом проценты по вкладам со ставкой не выше 1% годовых, счета эскроу и суммы, полученные в порядке наследования.
Декларацию подавать не нужно: банки передают данные в ФНС, налоговая рассчитывает налог и направляет уведомление. Исключение — вклады в иностранных банках, тогда необходимо подать 3-НДФЛ. "Вкладчикам рекомендуется следить за ключевой ставкой, учитывать совокупный доход по всем вкладам, планировать выплаты процентов и проверять уведомления ФНС в личном кабинете. Срок уплаты налога за 2025 год — не позднее 1 декабря 2026 года", - заключила эксперт.
 
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