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Объем ненефтяной торговли между ОАЭ и ЕАЭС вырос на 6,2%

Объем ненефтяной торговли между ОАЭ и ЕАЭС вырос на 6,2% - 06.10.2026, ПРАЙМ

Объем ненефтяной торговли между ОАЭ и ЕАЭС вырос на 6,2%

Объем ненефтяной торговли между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в первом полугодии 2026 года продолжил расти, увеличившись на 6,2 процента в... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T14:25+0300

2026-10-06T14:25+0300

2026-10-06T14:37+0300

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ДУБАЙ, 6 окт - ПРАЙМ. Объем ненефтяной торговли между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в первом полугодии 2026 года продолжил расти, увеличившись на 6,2 процента в годовом выражении, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. Ранее агентство сообщило, что подписанное в июне 2025 года соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) вступило в силу во вторник. "В первом полугодии 2026 года двусторонняя ненефтяная торговля выросла еще на 6,2 процента в годовом выражении, достигнув 14,3 миллиардов долларов США", - говорится в публикации WAM. Согласно агентству, в 2025 году ненефтяная торговля между ОАЭ и ЕАЭС достигла 33,6 миллиардов долларов США, увеличившись на 16 процентов по сравнению с предыдущим годом и более чем в четыре раза превысив показатель 2021 года.

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