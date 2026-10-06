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Объем ненефтяной торговли между ОАЭ и ЕАЭС вырос на 6,2% - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Объем ненефтяной торговли между ОАЭ и ЕАЭС вырос на 6,2%
Объем ненефтяной торговли между ОАЭ и ЕАЭС вырос на 6,2% - 06.10.2026, ПРАЙМ
Объем ненефтяной торговли между ОАЭ и ЕАЭС вырос на 6,2%
Объем ненефтяной торговли между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в первом полугодии 2026 года продолжил расти, увеличившись на 6,2 процента в... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:25+0300
2026-10-06T14:37+0300
россия
мировая экономика
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ДУБАЙ, 6 окт - ПРАЙМ. Объем ненефтяной торговли между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в первом полугодии 2026 года продолжил расти, увеличившись на 6,2 процента в годовом выражении, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. Ранее агентство сообщило, что подписанное в июне 2025 года соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) вступило в силу во вторник. "В первом полугодии 2026 года двусторонняя ненефтяная торговля выросла еще на 6,2 процента в годовом выражении, достигнув 14,3 миллиардов долларов США", - говорится в публикации WAM. Согласно агентству, в 2025 году ненефтяная торговля между ОАЭ и ЕАЭС достигла 33,6 миллиардов долларов США, увеличившись на 16 процентов по сравнению с предыдущим годом и более чем в четыре раза превысив показатель 2021 года.
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РОССИЯ, Мировая экономика, ОАЭ, США
14:25 06.10.2026 (обновлено: 14:37 06.10.2026)
 
Объем ненефтяной торговли между ОАЭ и ЕАЭС вырос на 6,2%

WAM: объем ненефтяной торговли между ОАЭ и ЕАЭС в первом полугодии выросла на 6,2%

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ДУБАЙ, 6 окт - ПРАЙМ. Объем ненефтяной торговли между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в первом полугодии 2026 года продолжил расти, увеличившись на 6,2 процента в годовом выражении, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
Ранее агентство сообщило, что подписанное в июне 2025 года соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) вступило в силу во вторник.
"В первом полугодии 2026 года двусторонняя ненефтяная торговля выросла еще на 6,2 процента в годовом выражении, достигнув 14,3 миллиардов долларов США", - говорится в публикации WAM.
Согласно агентству, в 2025 году ненефтяная торговля между ОАЭ и ЕАЭС достигла 33,6 миллиардов долларов США, увеличившись на 16 процентов по сравнению с предыдущим годом и более чем в четыре раза превысив показатель 2021 года.
 
РОССИЯМировая экономикаОАЭСША
 
 
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