https://1prime.ru/20261006/nomera-874001304.html
В Пермском крае создали более 300 гостиничных номеров
В Пермском крае создали более 300 гостиничных номеров - 06.10.2026, ПРАЙМ
В Пермском крае создали более 300 гостиничных номеров
Более 300 гостиничных номеров создано в Пермском крае с начала реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство", также обустроены туристические центры | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T18:31+0300
2026-10-06T18:31+0300
2026-10-06T18:31+0300
туризм
бизнес
россия
пермский край
дмитрий чернышенко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874001304.jpg?1791300687
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Более 300 гостиничных номеров создано в Пермском крае с начала реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство", также обустроены туристические центры и пляжи, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Заместитель председателя правительства РФ Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. На ней обсудили развитие образования, спорта, туризма и молодежной политики в регионе.
"С начала реализации нацпроекта "Туризм и гостеприимство" в крае создано более 300 новых гостиничных номеров, обустроены туристические центры, пляжи и маршруты", - говорится в сообщении.
Указывается, что также при поддержке корпорации "Туризм.РФ" реализуется крупный проект по развитию горнолыжного комплекса в Пермском крае. "Предусмотрено строительство новых средств размещения, канатной дороги, создание спа- и сервисной инфраструктуры", - добавляется в сообщении.
пермский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, пермский край, дмитрий чернышенко
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Пермский край, Дмитрий Чернышенко
В Пермском крае создали более 300 гостиничных номеров
Чернышенко: в Пермском крае создали более 300 гостиничных номеров с начала нацпроекта
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Более 300 гостиничных номеров создано в Пермском крае с начала реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство", также обустроены туристические центры и пляжи, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Заместитель председателя правительства РФ Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. На ней обсудили развитие образования, спорта, туризма и молодежной политики в регионе.
"С начала реализации нацпроекта "Туризм и гостеприимство" в крае создано более 300 новых гостиничных номеров, обустроены туристические центры, пляжи и маршруты", - говорится в сообщении.
Указывается, что также при поддержке корпорации "Туризм.РФ" реализуется крупный проект по развитию горнолыжного комплекса в Пермском крае. "Предусмотрено строительство новых средств размещения, канатной дороги, создание спа- и сервисной инфраструктуры", - добавляется в сообщении.