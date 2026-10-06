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В Пермском крае создали более 300 гостиничных номеров - 06.10.2026, ПРАЙМ
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В Пермском крае создали более 300 гостиничных номеров
В Пермском крае создали более 300 гостиничных номеров - 06.10.2026, ПРАЙМ
В Пермском крае создали более 300 гостиничных номеров
Более 300 гостиничных номеров создано в Пермском крае с начала реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство", также обустроены туристические центры | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T18:31+0300
2026-10-06T18:31+0300
туризм
бизнес
россия
пермский край
дмитрий чернышенко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874001304.jpg?1791300687
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Более 300 гостиничных номеров создано в Пермском крае с начала реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство", также обустроены туристические центры и пляжи, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Заместитель председателя правительства РФ Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. На ней обсудили развитие образования, спорта, туризма и молодежной политики в регионе. "С начала реализации нацпроекта "Туризм и гостеприимство" в крае создано более 300 новых гостиничных номеров, обустроены туристические центры, пляжи и маршруты", - говорится в сообщении. Указывается, что также при поддержке корпорации "Туризм.РФ" реализуется крупный проект по развитию горнолыжного комплекса в Пермском крае. "Предусмотрено строительство новых средств размещения, канатной дороги, создание спа- и сервисной инфраструктуры", - добавляется в сообщении.
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туризм, бизнес, россия, пермский край, дмитрий чернышенко
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Пермский край, Дмитрий Чернышенко
18:31 06.10.2026
 
В Пермском крае создали более 300 гостиничных номеров

Чернышенко: в Пермском крае создали более 300 гостиничных номеров с начала нацпроекта

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Более 300 гостиничных номеров создано в Пермском крае с начала реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство", также обустроены туристические центры и пляжи, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Заместитель председателя правительства РФ Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. На ней обсудили развитие образования, спорта, туризма и молодежной политики в регионе.
"С начала реализации нацпроекта "Туризм и гостеприимство" в крае создано более 300 новых гостиничных номеров, обустроены туристические центры, пляжи и маршруты", - говорится в сообщении.
Указывается, что также при поддержке корпорации "Туризм.РФ" реализуется крупный проект по развитию горнолыжного комплекса в Пермском крае. "Предусмотрено строительство новых средств размещения, канатной дороги, создание спа- и сервисной инфраструктуры", - добавляется в сообщении.
 
ТуризмБизнесРОССИЯПермский крайДмитрий Чернышенко
 
 
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