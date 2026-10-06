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Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке

Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке - 06.10.2026, ПРАЙМ

Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке

Меры по регулированию ценовой ситуации на топливном рынке в ряде регионов России были представлены на совещании у вице-премьера Александра Новака, сообщило... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T17:01+0300

2026-10-06T17:01+0300

2026-10-06T17:51+0300

россия

александр новак

топливо

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Меры по регулированию ценовой ситуации на топливном рынке в ряде регионов России были представлены на совещании у вице-премьера Александра Новака, сообщило правительство РФ. Новак во вторник провел совещание по ситуации на топливном рынке, в котором участвовали представители федеральных и региональных органов власти и бизнеса. "Были представлены меры по регулированию ценовой ситуации в Оренбургской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Тюменской областях, а также в Удмуртской Республике", - сказано в сообщении правительства по итогам этого совещания.На совещании отметили необходимость ускорить принятие нормативно-правовых актов для оперативного удовлетворения спроса на топливо. Кроме того, в правительстве призвали усилить работу по заключению соглашений между регионами и независимыми АЗС, а также Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) с независимыми нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) для обеспечения предсказуемой и справедливой ценовой ситуации."Новак призвал профильные ведомства и вертикально интегрированные нефтяные компании продолжить работу по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов на внутренний рынок", - говорится в сообщении.Отмечается, что Минэнерго на встрече доложило о текущем состоянии рынка нефтепродуктов, в том числе о накопленных запасах топлива, вводе в эксплуатацию и загрузке производственных мощностей. Отдельно были рассмотрены принимаемые меры по насыщению внутреннего рынка бензином и дизельным топливом, а также оперативной ликвидации локальных дефицитов.Федеральная антимонопольная служба в свою очередь отчиталась о систематической работе на региональных топливных рынках в целях соблюдения антимонопольного законодательства и пресечения нарушений в сфере ценообразования.Власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС, сообщал Новак в августе. Он также указывал, что регионы будут подписывать соглашения, регулирующие максимальные надбавки к ценам на топливо, с частными сетями АЗС, а Минэнерго России и ФАС - с независимыми малыми и средними НПЗ.Соглашения с независимыми операторами АЗС для стабилизации цен на топливо заключены в 15 регионах России, сообщала ФАС на прошлой неделе.В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, александр новак, топливо