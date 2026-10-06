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Эксперт назвал лидера по спросу на сотрудников в полимерной отрасли

Эксперт назвал лидера по спросу на сотрудников в полимерной отрасли - 06.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвал лидера по спросу на сотрудников в полимерной отрасли

Самая высокая доля вакансий в полимерной отрасли России приходится на Московскую область - 12,38%, следует из презентации директора центра опережающей... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T18:10+0300

2026-10-06T18:10+0300

2026-10-06T18:15+0300

россия

промышленность

московская область

москва

татарстан

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Самая высокая доля вакансий в полимерной отрасли России приходится на Московскую область - 12,38%, следует из презентации директора центра опережающей подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии Томского государственного университета Фархада Рагимова. "Топ регионов по числу вакансий в указанных подотраслях: Московская область - 12,38%", - говорится в его материалах, представленных на научно-производственном форуме "Полимерум". На Москву приходится 8,45% вакансий, на Татарстан - 5,75%, а на Нижегородскую область - 5,33%. Самыми востребованными специалистами в полимерной отрасли России являются оператор производственной линии, слесарь-сантехник и химик (включая инженеров и технологов). Практически в каждой пятой вакансии работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы. Для чуть более половины работодателей важно, чтобы был опыт 1-3 года. Для 29% вакансий требуется 3-6 лет опыта работы, а для 2% - более шести лет.

московская область

москва

татарстан

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россия, промышленность, московская область, москва, татарстан