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Оборот розничных продаж в еврозоне в августе вырос на 0,1%

Оборот розничных продаж в еврозоне в августе вырос на 0,1% - 06.10.2026, ПРАЙМ

Оборот розничных продаж в еврозоне в августе вырос на 0,1%

Оборот розничных продаж в еврозоне в августе вырос на 0,1% по сравнению с июлем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T12:20+0300

2026-10-06T12:20+0300

2026-10-06T13:21+0300

мировая экономика

евростат

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Оборот розничных продаж в еврозоне в августе вырос на 0,1% по сравнению с июлем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя на 0,2% в месячном выражении.При этом в годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в августе увеличился на 0,8%, прогнозировался рост на 1%.В Евросоюзе розничные продажи в августе поднялись на 0,1% к июлю, а в годовом выражении - увеличились на 1,2%.При этом статагентство пересмотрело значения июля: теперь в месячном выражении показатель розничных продаж в ЕС, по обновленным данным, продемонстрировал снижение на 0,5% вместо сокращения на 0,4%. Годовой рост был пересмотрен до 0,4% с 0,6% для еврозоны и до 0,9% с 1% для ЕС.Сильнее всего в годовом выражении продажи выросли в августе в Швеции (+7,7%), на Кипре (+7,5%) и в Эстонии (+6%). Сильнейшее снижение наблюдалось в Румынии (-6,4%), Германии (-2,2%) и Италии (-0,9%).Объем продаж продовольствия и табачной продукции в августе в годовом выражении в еврозоне увеличился на 1,6%, в ЕС - на 1,4%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении поднялись в еврозоне и в ЕС - на 1,7% и 2,2% соответственно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, евростат