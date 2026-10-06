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Торговый оборот США и Евросоюза в июле вырос на 5,2%
Торговый оборот США и Евросоюза в июле вырос на 5,2% - 06.10.2026, ПРАЙМ
Торговый оборот США и Евросоюза в июле вырос на 5,2%
Торговый оборот США и Евросоюза в июле увеличился на 5,2% по сравнению с июлем - до 88,54 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американской статистической | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T16:05+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Торговый оборот США и Евросоюза в июле увеличился на 5,2% по сравнению с июлем - до 88,54 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американской статистической службы, которые проанализировало РИА Новости.
Так, США нарастили импорт товаров из ЕС в августе на 5% к июлю - до 48,98 миллиарда долларов. Экспорт также вырос в месячном выражении - на 8,4%, до 39,57 миллиарда долларов.
В результате дефицит торгового баланса Штатов в торговле с Евросоюзом в августе сократился на 15,3% и составил 9,41 миллиарда долларов.
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мировая экономика, сша, ес
Мировая экономика, США, ЕС
Торговый оборот США и Евросоюза в июле вырос на 5,2%
Торговый оборот США и ЕС в июле вырос на 5,2%, до 88,54 миллиарда долларов
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Торговый оборот США и Евросоюза в июле увеличился на 5,2% по сравнению с июлем - до 88,54 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американской статистической службы, которые проанализировало РИА Новости.
Так, США нарастили импорт товаров из ЕС в августе на 5% к июлю - до 48,98 миллиарда долларов. Экспорт также вырос в месячном выражении - на 8,4%, до 39,57 миллиарда долларов.
В результате дефицит торгового баланса Штатов в торговле с Евросоюзом в августе сократился на 15,3% и составил 9,41 миллиарда долларов.