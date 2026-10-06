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Торговый оборот США и Китая за август упал на 2,5%
Торговый оборот США и Китая за август упал на 2,5% - 06.10.2026, ПРАЙМ
Торговый оборот США и Китая за август упал на 2,5%
Торговый оборот США и Китая за август опустился на 2,5% по сравнению с июлем - до 35,87 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T16:08+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Торговый оборот США и Китая за август опустился на 2,5% по сравнению с июлем - до 35,87 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
Так, США за август увеличили импорт товаров из Китая на 0,2% - до 27,13 миллиарда долларов. Поставки товаров из США на китайский рынок при этом сократились на 10,1% - до 8,73 миллиарда долларов.
В результате торговый дефицит США в отношениях с Китаем в августе увеличился на 6% в месячном выражении - до 18,4 миллиарда долларов.
В конце октября прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По ее итогам стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год.
В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.
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мировая экономика, россия, сша, китай, кнр, си цзиньпин, дональд трамп
Мировая экономика, РОССИЯ, США, КИТАЙ, КНР, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Торговый оборот США и Китая за август упал на 2,5%
Торговый оборот США и Китая за август упал на 2,5%, до 35,87 миллиарда долларов
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Торговый оборот США и Китая за август опустился на 2,5% по сравнению с июлем - до 35,87 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
Так, США за август увеличили импорт товаров из Китая на 0,2% - до 27,13 миллиарда долларов. Поставки товаров из США на китайский рынок при этом сократились на 10,1% - до 8,73 миллиарда долларов.
В результате торговый дефицит США в отношениях с Китаем в августе увеличился на 6% в месячном выражении - до 18,4 миллиарда долларов.
В конце октября прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По ее итогам стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год.
В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.