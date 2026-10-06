https://1prime.ru/20261006/oborot-873995817.html

Торговый оборот США и Китая за август упал на 2,5%

Торговый оборот США и Китая за август упал на 2,5% - 06.10.2026, ПРАЙМ

Торговый оборот США и Китая за август упал на 2,5%

Торговый оборот США и Китая за август опустился на 2,5% по сравнению с июлем - до 35,87 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T16:08+0300

2026-10-06T16:08+0300

2026-10-06T16:08+0300

мировая экономика

россия

сша

китай

кнр

си цзиньпин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873995817.jpg?1791292132

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Торговый оборот США и Китая за август опустился на 2,5% по сравнению с июлем - до 35,87 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости. Так, США за август увеличили импорт товаров из Китая на 0,2% - до 27,13 миллиарда долларов. Поставки товаров из США на китайский рынок при этом сократились на 10,1% - до 8,73 миллиарда долларов. В результате торговый дефицит США в отношениях с Китаем в августе увеличился на 6% в месячном выражении - до 18,4 миллиарда долларов. В конце октября прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По ее итогам стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.

сша

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, китай, кнр, си цзиньпин, дональд трамп