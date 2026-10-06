https://1prime.ru/20261006/oon-873966765.html
В ООН предупредили об угрозе продовольственной безопасности
В ООН предупредили об угрозе продовольственной безопасности - 06.10.2026, ПРАЙМ
В ООН предупредили об угрозе продовольственной безопасности
Перебои в поставках удобрений через Ормузский пролив могут подорвать мировую продовольственную безопасность, а наиболее уязвимые страны будут ощущать... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T00:31+0300
2026-10-06T00:31+0300
2026-10-06T00:31+0300
сельское хозяйство
ормузский пролив
сша
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ЛОНДОН, 6 окт - ПРАЙМ. Перебои в поставках удобрений через Ормузский пролив могут подорвать мировую продовольственную безопасность, а наиболее уязвимые страны будут ощущать последствия даже в следующем году, заявили РИА Новости в Международной морской организации (ИМО) при Организации Объединенных Наций.
Ранее глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков заявил РИА Новости, что нарушение судоходства через Ормузский пролив вызывает глобальную нехватку удобрений, ухудшает ситуацию на рынках, в том числе энергоносителей.
"Ормузский пролив — важнейший путь международной торговли… Срыв поставок удобрений ставит под угрозу продовольственную безопасность. Последствия могут ощущаться в течении значительной части следующего года, особенно в развивающихся странах, которые наиболее уязвимы к росту цен и перебоям в поставках", - заявили в ИМО.
В пресс-службе ИМО отметили, до начала конфликта суда провозили через Ормузский пролив 13% от мирового объема торговли химическими веществами, включая удобрения. По данным ООН, через пролив также проходит 38% мировых морских перевозок сырой нефти, 29% сжиженного углеводородного газа и 19% сжиженного природного газа.
В связи с продовольственным кризисом ИМО призывает страны проявить политическую волю и возобновить движение судов с удобрениями через Ормузский пролив, отметили в ИМО.
"Международная морская организация является частью Целевой группы ООН по Ормузскому проливу под руководством Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) и поддерживает усилия по упрощению торговли удобрениями и перемещения ключевого сырья. Однако для достижения прогресса необходимы политическая воля и сотрудничество заинтересованных сторон", - заявили в пресс-службе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.
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сельское хозяйство, ормузский пролив, сша, израиль, оон
Сельское хозяйство, Ормузский пролив, США, ИЗРАИЛЬ, ООН
В ООН предупредили об угрозе продовольственной безопасности
ИМО при ООН: перебои в поставках удобрений могут подорвать продовольственную безопасность
ЛОНДОН, 6 окт - ПРАЙМ. Перебои в поставках удобрений через Ормузский пролив могут подорвать мировую продовольственную безопасность, а наиболее уязвимые страны будут ощущать последствия даже в следующем году, заявили РИА Новости в Международной морской организации (ИМО) при Организации Объединенных Наций.
Ранее глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков заявил РИА Новости, что нарушение судоходства через Ормузский пролив вызывает глобальную нехватку удобрений, ухудшает ситуацию на рынках, в том числе энергоносителей.
"Ормузский пролив — важнейший путь международной торговли… Срыв поставок удобрений ставит под угрозу продовольственную безопасность. Последствия могут ощущаться в течении значительной части следующего года, особенно в развивающихся странах, которые наиболее уязвимы к росту цен и перебоям в поставках", - заявили в ИМО.
В пресс-службе ИМО отметили, до начала конфликта суда провозили через Ормузский пролив 13% от мирового объема торговли химическими веществами, включая удобрения. По данным ООН, через пролив также проходит 38% мировых морских перевозок сырой нефти, 29% сжиженного углеводородного газа и 19% сжиженного природного газа.
В связи с продовольственным кризисом ИМО призывает страны проявить политическую волю и возобновить движение судов с удобрениями через Ормузский пролив, отметили в ИМО.
"Международная морская организация является частью Целевой группы ООН по Ормузскому проливу под руководством Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) и поддерживает усилия по упрощению торговли удобрениями и перемещения ключевого сырья. Однако для достижения прогресса необходимы политическая воля и сотрудничество заинтересованных сторон", - заявили в пресс-службе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.