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ОП будет поддерживать деятельность главы РСПП Шохина
ОП будет поддерживать деятельность главы РСПП Шохина - 06.10.2026, ПРАЙМ
ОП будет поддерживать деятельность главы РСПП Шохина
Общественная палата РФ будет максимально поддерживать деятельность главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина,... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T22:21+0300
2026-10-06T22:21+0300
2026-10-06T22:21+0300
россия
александр шохин
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Общественная палата РФ будет максимально поддерживать деятельность главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, назначенного на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей, сообщил РИА Новости Заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.
Президент России Владимир Путин в понедельник своим указом назначил Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей.
"Общественная плата будет максимально поддерживать деятельность Александра Николаевича. Я, в личном качестве, как заслуженный юрист, как заместитель секретаря Общественной палаты. Надеюсь, что мы очень многие проблемы и задачи, которые стоят перед предпринимательским сообществом, сообща решим", - сказал Гриб.
Гриб также подчеркнул, что назначение Шохина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей - это правильный, мудрый шаг.
"Александр Николаевич - это патриарх российского предпринимательства и, конечно, разносторонний человек, взвешенный. Ведь уполномоченному важно сохранить баланс. Он защитник предпринимателей, безусловно, но также важно выстроить отношения и с государством, в лице в том числе структуры администрации президента, правительства, и, конечно, правоохранительных органов", - добавил замсекретаря ОП РФ.
Он подчеркнул, что человек в такой должности должен иметь безупречную репутацию, авторитет, что, по словам Гриба, свойственно непосредственно Шохину.
"Конечно, организационные ресурсы у Александра Николаевича Шохина позволяют организовать работу и аппарата, и оказать помощь региональным уполномоченным по правам предпринимателей на хорошем, эффективном уровне", - заключил Гриб.
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россия, александр шохин, владимир путин
РОССИЯ, Александр Шохин, Владимир Путин
ОП будет поддерживать деятельность главы РСПП Шохина
Замсекретаря ОП Гриб: ОП будет максимально поддерживать деятельность Шохина
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Общественная палата РФ будет максимально поддерживать деятельность главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, назначенного на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей, сообщил РИА Новости Заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.
Президент России Владимир Путин в понедельник своим указом назначил Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей.
"Общественная плата будет максимально поддерживать деятельность Александра Николаевича. Я, в личном качестве, как заслуженный юрист, как заместитель секретаря Общественной палаты. Надеюсь, что мы очень многие проблемы и задачи, которые стоят перед предпринимательским сообществом, сообща решим", - сказал Гриб.
Гриб также подчеркнул, что назначение Шохина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей - это правильный, мудрый шаг.
"Александр Николаевич - это патриарх российского предпринимательства и, конечно, разносторонний человек, взвешенный. Ведь уполномоченному важно сохранить баланс. Он защитник предпринимателей, безусловно, но также важно выстроить отношения и с государством, в лице в том числе структуры администрации президента, правительства, и, конечно, правоохранительных органов", - добавил замсекретаря ОП РФ.
Он подчеркнул, что человек в такой должности должен иметь безупречную репутацию, авторитет, что, по словам Гриба, свойственно непосредственно Шохину.
"Конечно, организационные ресурсы у Александра Николаевича Шохина позволяют организовать работу и аппарата, и оказать помощь региональным уполномоченным по правам предпринимателей на хорошем, эффективном уровне", - заключил Гриб.