Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОП будет поддерживать деятельность главы РСПП Шохина - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/op-874008144.html
ОП будет поддерживать деятельность главы РСПП Шохина
ОП будет поддерживать деятельность главы РСПП Шохина - 06.10.2026, ПРАЙМ
ОП будет поддерживать деятельность главы РСПП Шохина
Общественная палата РФ будет максимально поддерживать деятельность главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина,... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T22:21+0300
2026-10-06T22:21+0300
россия
александр шохин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874008144.jpg?1791314486
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Общественная палата РФ будет максимально поддерживать деятельность главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, назначенного на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей, сообщил РИА Новости Заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб. Президент России Владимир Путин в понедельник своим указом назначил Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. "Общественная плата будет максимально поддерживать деятельность Александра Николаевича. Я, в личном качестве, как заслуженный юрист, как заместитель секретаря Общественной палаты. Надеюсь, что мы очень многие проблемы и задачи, которые стоят перед предпринимательским сообществом, сообща решим", - сказал Гриб. Гриб также подчеркнул, что назначение Шохина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей - это правильный, мудрый шаг. "Александр Николаевич - это патриарх российского предпринимательства и, конечно, разносторонний человек, взвешенный. Ведь уполномоченному важно сохранить баланс. Он защитник предпринимателей, безусловно, но также важно выстроить отношения и с государством, в лице в том числе структуры администрации президента, правительства, и, конечно, правоохранительных органов", - добавил замсекретаря ОП РФ. Он подчеркнул, что человек в такой должности должен иметь безупречную репутацию, авторитет, что, по словам Гриба, свойственно непосредственно Шохину. "Конечно, организационные ресурсы у Александра Николаевича Шохина позволяют организовать работу и аппарата, и оказать помощь региональным уполномоченным по правам предпринимателей на хорошем, эффективном уровне", - заключил Гриб.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, александр шохин, владимир путин
РОССИЯ, Александр Шохин, Владимир Путин
22:21 06.10.2026
 
ОП будет поддерживать деятельность главы РСПП Шохина

Замсекретаря ОП Гриб: ОП будет максимально поддерживать деятельность Шохина

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Общественная палата РФ будет максимально поддерживать деятельность главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, назначенного на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей, сообщил РИА Новости Заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.
Президент России Владимир Путин в понедельник своим указом назначил Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей.
"Общественная плата будет максимально поддерживать деятельность Александра Николаевича. Я, в личном качестве, как заслуженный юрист, как заместитель секретаря Общественной палаты. Надеюсь, что мы очень многие проблемы и задачи, которые стоят перед предпринимательским сообществом, сообща решим", - сказал Гриб.
Гриб также подчеркнул, что назначение Шохина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей - это правильный, мудрый шаг.
"Александр Николаевич - это патриарх российского предпринимательства и, конечно, разносторонний человек, взвешенный. Ведь уполномоченному важно сохранить баланс. Он защитник предпринимателей, безусловно, но также важно выстроить отношения и с государством, в лице в том числе структуры администрации президента, правительства, и, конечно, правоохранительных органов", - добавил замсекретаря ОП РФ.
Он подчеркнул, что человек в такой должности должен иметь безупречную репутацию, авторитет, что, по словам Гриба, свойственно непосредственно Шохину.
"Конечно, организационные ресурсы у Александра Николаевича Шохина позволяют организовать работу и аппарата, и оказать помощь региональным уполномоченным по правам предпринимателей на хорошем, эффективном уровне", - заключил Гриб.
 
РОССИЯАлександр ШохинВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала