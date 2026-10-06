https://1prime.ru/20261006/op-874008144.html

ОП будет поддерживать деятельность главы РСПП Шохина

ОП будет поддерживать деятельность главы РСПП Шохина - 06.10.2026, ПРАЙМ

ОП будет поддерживать деятельность главы РСПП Шохина

Общественная палата РФ будет максимально поддерживать деятельность главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина,... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T22:21+0300

2026-10-06T22:21+0300

2026-10-06T22:21+0300

россия

александр шохин

владимир путин

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Общественная палата РФ будет максимально поддерживать деятельность главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, назначенного на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей, сообщил РИА Новости Заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб. Президент России Владимир Путин в понедельник своим указом назначил Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. "Общественная плата будет максимально поддерживать деятельность Александра Николаевича. Я, в личном качестве, как заслуженный юрист, как заместитель секретаря Общественной палаты. Надеюсь, что мы очень многие проблемы и задачи, которые стоят перед предпринимательским сообществом, сообща решим", - сказал Гриб. Гриб также подчеркнул, что назначение Шохина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей - это правильный, мудрый шаг. "Александр Николаевич - это патриарх российского предпринимательства и, конечно, разносторонний человек, взвешенный. Ведь уполномоченному важно сохранить баланс. Он защитник предпринимателей, безусловно, но также важно выстроить отношения и с государством, в лице в том числе структуры администрации президента, правительства, и, конечно, правоохранительных органов", - добавил замсекретаря ОП РФ. Он подчеркнул, что человек в такой должности должен иметь безупречную репутацию, авторитет, что, по словам Гриба, свойственно непосредственно Шохину. "Конечно, организационные ресурсы у Александра Николаевича Шохина позволяют организовать работу и аппарата, и оказать помощь региональным уполномоченным по правам предпринимателей на хорошем, эффективном уровне", - заключил Гриб.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, александр шохин, владимир путин