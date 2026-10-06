https://1prime.ru/20261006/opros-873969656.html
Опрос показал, как россияне относятся к ИИ
Опрос показал, как россияне относятся к ИИ - 06.10.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, как россияне относятся к ИИ
Более половины россиян хоть иногда делятся личной информацией с искусственным интеллектом, при этом каждый пятый и вовсе доверяет ему свои мысли охотнее, чем... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T08:36+0300
2026-10-06T08:36+0300
2026-10-06T08:36+0300
технологии
общество
ozon
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Более половины россиян хоть иногда делятся личной информацией с искусственным интеллектом, при этом каждый пятый и вовсе доверяет ему свои мысли охотнее, чем человеку, выяснили для РИА Новости в Ozon.
"Каждый пятый россиянин (20%) признался, что ему проще рассказать что-то личное ИИ, чем реальному человеку. Еще 31% делятся с ИИ иногда, но только незначительными личными деталями", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,5 тысячи россиян от 18 до 55 лет.
При этом откровенничать с нейросетями чаще других склонны молодые люди - так ответили 24% опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет и 26% респондентов от 26 до 35 лет.
Как отметили в компании, это находит отражение в сценариях использования ИИ: четверть россиян используют его, чтобы выговориться и разобраться в своих мыслях или ситуации. При этом среди зумеров таких вдвое больше, чем среди старшего поколения - 36% против 14% в группе от 46 лет.
Еще 29% обращаются к нейросети за личным советом - в отношениях, семье или при принятии жизненных решений. Здесь тоже заметено возрастное смещение: среди молодежи 18-25 лет так отвечали более трети, среди респондентов от 46 лет - только 20%.
В компании также выяснили, что как минимум раз в день ИИ-сервисами пользуется каждый третий россиянин. Чаще всего - для решения повседневных задач и экономии времени.
В то же время 44% опрошенных личной информацией с ИИ не делятся вовсе, указали исследователи.
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технологии, общество , ozon
Технологии, Общество , Ozon
Опрос показал, как россияне относятся к ИИ
Ozon: каждый пятый россиянин доверяет ИИ свои мысли охотнее, чем человеку
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Более половины россиян хоть иногда делятся личной информацией с искусственным интеллектом, при этом каждый пятый и вовсе доверяет ему свои мысли охотнее, чем человеку, выяснили для РИА Новости в Ozon.
"Каждый пятый россиянин (20%) признался, что ему проще рассказать что-то личное ИИ, чем реальному человеку. Еще 31% делятся с ИИ иногда, но только незначительными личными деталями", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,5 тысячи россиян от 18 до 55 лет.
При этом откровенничать с нейросетями чаще других склонны молодые люди - так ответили 24% опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет и 26% респондентов от 26 до 35 лет.
Как отметили в компании, это находит отражение в сценариях использования ИИ: четверть россиян используют его, чтобы выговориться и разобраться в своих мыслях или ситуации. При этом среди зумеров таких вдвое больше, чем среди старшего поколения - 36% против 14% в группе от 46 лет.
Еще 29% обращаются к нейросети за личным советом - в отношениях, семье или при принятии жизненных решений. Здесь тоже заметено возрастное смещение: среди молодежи 18-25 лет так отвечали более трети, среди респондентов от 46 лет - только 20%.
В компании также выяснили, что как минимум раз в день ИИ-сервисами пользуется каждый третий россиянин. Чаще всего - для решения повседневных задач и экономии времени.
В то же время 44% опрошенных личной информацией с ИИ не делятся вовсе, указали исследователи.