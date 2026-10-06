Суда уходят в обход: засуха в Панамском канале меняет маршруты
Bloomberg: трафик через Магелланов пролив вырос более чем на 70% из-за засухи
© РИА Новости . | Перейти в медиабанкГрузовое судно VYACHESLAV ILYIN (Вячеслав Ильин) в морском порту Мариуполя
Морское движение через Магелланов пролив в августе и сентябре выросло более чем на 70% по сравнению с прошлым годом. Суда ищут альтернативу Панамскому каналу, где засуха вынудила власти ограничить переходы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные ВМС Чили.
Редкие осадки, связанные с Эль-Ниньо, снизили уровень воды в Панамском канале. Перебои на Ближнем Востоке также заставили некоторых операторов, отправляющих товары из Южной Америки и Западной Африки в Азию, избегать опасного региона и перенаправляться через Магелланов пролив. Об этом сообщил аналитик Bloomberg Intelligence Кеннет Ло.
"Засуха в Центральной Америке, безусловно, была главным виновником, — сказал он. — Это также вынудило многих судовладельцев и операторов платить чрезвычайно высокие сборы за пропуск очередей. Для судов, желающих избежать этих ограничений в транзите, длинных очередей или высоких сборов, перенаправление через Магеллан является естественной альтернативой".
Эти изменения подчеркивают, как климатические и геополитические потрясения в крупных морских узких точках меняют глобальные торговые маршруты и повышают значение альтернатив. Хотя плавание через Магелланов пролив увеличивает расходы на расстояние и топливо, бесплатный переход дает судовладельцам еще один вариант, когда ограничения в других местах вызывают задержки и дополнительные расходы.
Рост трафика, начавшийся в июле, совпал с зимним сезоном, когда сильные снегопады в Андах замедлили грузовое движение между Чили и Аргентиной, согласно данным Офиса морского губернатора Пунта-Аренаса, входящего в состав ВМС Чили. Ожидается, что восходящий тренд продолжится в ближайшие месяцы по мере начала сезона круизов.
Рост был зафиксирован среди судов водоизмещением от 60 000 до 65 000 валовых регистровых тонн. Данные основаны на местной статистике пилотов за 2025 и 2026 годы и охватывают период с 1 января 2025 года по 24 сентября 2026 года.