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Paramount завершила приобретение Warner Bros. - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Paramount завершила приобретение Warner Bros.
Paramount завершила приобретение Warner Bros. - 06.10.2026, ПРАЙМ
Paramount завершила приобретение Warner Bros.
Медиахолдинг Paramount Skydance окончательно приобрел компании Warner Bros. Discovery (WBD) за 110 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза Paramount. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T16:24+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Медиахолдинг Paramount Skydance окончательно приобрел компании Warner Bros. Discovery (WBD) за 110 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза Paramount. "Skydance Corporation сегодня объявила о завершении приобретения Warner Bros. Discovery, Inc., в результате чего была создана объединенная компания под названием Skydance… после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов в соответствии с соглашением о слиянии и выполнения других стандартных условий", - говорится в сообщении. Отмечается, что образованная компания объединяет в себе две крупные киностудии, два глобальных стриминговых сервиса, портфель телевизионных каналов, а также кабельные сети Paramount и WBD, две крупные новостные сети CBS News и CNN, а также портфель спортивных трансляций. Согласно условиям соглашения, акционеры WBD получили 31,02 доллара за акцию компании. Со вторника торговля бумагами WBD на бирже Nasdaq прекращена. Ранее другая крупная вещательная корпорация, Netflix, в декабре сообщила о желании поглотить Warner Bros. - за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD тогда рекомендовал акционерам отклонить предложение. В конце февраля Netflix отказался от покупки WBD после того, как в компании заявили, что совет директоров рассмотрел новое предложение о слиянии от компании Paramount, признав его более выгодным, чем предложение со стороны стриминга. Тогда же агентство Рейтер передало, что Paramount приобретает WBD за 110 миллиардов долларов.
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технологии, бизнес, netflix, cnn, nasdaq, nasdaq composite
Технологии, Бизнес, Netflix, CNN, NASDAQ, Nasdaq Composite
16:24 06.10.2026 (обновлено: 16:44 06.10.2026)
 
Paramount завершила приобретение Warner Bros.

Paramount Skydance окончательно приобрел Warner Bros. Discovery за 110 миллиардов долларов

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Медиахолдинг Paramount Skydance окончательно приобрел компании Warner Bros. Discovery (WBD) за 110 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза Paramount.
"Skydance Corporation сегодня объявила о завершении приобретения Warner Bros. Discovery, Inc., в результате чего была создана объединенная компания под названием Skydance… после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов в соответствии с соглашением о слиянии и выполнения других стандартных условий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что образованная компания объединяет в себе две крупные киностудии, два глобальных стриминговых сервиса, портфель телевизионных каналов, а также кабельные сети Paramount и WBD, две крупные новостные сети CBS News и CNN, а также портфель спортивных трансляций.
Согласно условиям соглашения, акционеры WBD получили 31,02 доллара за акцию компании. Со вторника торговля бумагами WBD на бирже Nasdaq прекращена.
Ранее другая крупная вещательная корпорация, Netflix, в декабре сообщила о желании поглотить Warner Bros. - за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD тогда рекомендовал акционерам отклонить предложение.
В конце февраля Netflix отказался от покупки WBD после того, как в компании заявили, что совет директоров рассмотрел новое предложение о слиянии от компании Paramount, признав его более выгодным, чем предложение со стороны стриминга. Тогда же агентство Рейтер передало, что Paramount приобретает WBD за 110 миллиардов долларов.
 
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