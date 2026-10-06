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Paramount завершила приобретение Warner Bros.

Paramount завершила приобретение Warner Bros. - 06.10.2026, ПРАЙМ

Paramount завершила приобретение Warner Bros.

Медиахолдинг Paramount Skydance окончательно приобрел компании Warner Bros. Discovery (WBD) за 110 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза Paramount. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T16:24+0300

2026-10-06T16:24+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Медиахолдинг Paramount Skydance окончательно приобрел компании Warner Bros. Discovery (WBD) за 110 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза Paramount. "Skydance Corporation сегодня объявила о завершении приобретения Warner Bros. Discovery, Inc., в результате чего была создана объединенная компания под названием Skydance… после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов в соответствии с соглашением о слиянии и выполнения других стандартных условий", - говорится в сообщении. Отмечается, что образованная компания объединяет в себе две крупные киностудии, два глобальных стриминговых сервиса, портфель телевизионных каналов, а также кабельные сети Paramount и WBD, две крупные новостные сети CBS News и CNN, а также портфель спортивных трансляций. Согласно условиям соглашения, акционеры WBD получили 31,02 доллара за акцию компании. Со вторника торговля бумагами WBD на бирже Nasdaq прекращена. Ранее другая крупная вещательная корпорация, Netflix, в декабре сообщила о желании поглотить Warner Bros. - за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD тогда рекомендовал акционерам отклонить предложение. В конце февраля Netflix отказался от покупки WBD после того, как в компании заявили, что совет директоров рассмотрел новое предложение о слиянии от компании Paramount, признав его более выгодным, чем предложение со стороны стриминга. Тогда же агентство Рейтер передало, что Paramount приобретает WBD за 110 миллиардов долларов.

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технологии, бизнес, netflix, cnn, nasdaq, nasdaq composite