https://1prime.ru/20261006/pensija-873967611.html
Накопительная пенсия в России может составить более 1,8 тысячи рублей
Накопительная пенсия в России может составить более 1,8 тысячи рублей - 06.10.2026, ПРАЙМ
Накопительная пенсия в России может составить более 1,8 тысячи рублей
Среднегодовой размер накопительной пенсии в России в 2027 году может составить более 1,8 тысячи рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Фонда | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T03:14+0300
2026-10-06T03:14+0300
2026-10-06T03:14+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873967611.jpg?1791245656
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Среднегодовой размер накопительной пенсии в России в 2027 году может составить более 1,8 тысячи рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, которая есть в распоряжении РИА Новости.
"Среднегодовой размер накопительной пенсии составит: в 2027 году - 1 846,34 рубля", - говорится в записке.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Накопительная пенсия в России может составить более 1,8 тысячи рублей
Среднегодовой размер накопительной пенсии в России может составить более 1,8 тысячи рублей
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Среднегодовой размер накопительной пенсии в России в 2027 году может составить более 1,8 тысячи рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, которая есть в распоряжении РИА Новости.
"Среднегодовой размер накопительной пенсии составит: в 2027 году - 1 846,34 рубля", - говорится в записке.