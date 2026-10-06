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Накопительная пенсия в России может составить более 1,8 тысячи рублей

Накопительная пенсия в России может составить более 1,8 тысячи рублей - 06.10.2026, ПРАЙМ

Накопительная пенсия в России может составить более 1,8 тысячи рублей

Среднегодовой размер накопительной пенсии в России в 2027 году может составить более 1,8 тысячи рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Фонда | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T03:14+0300

2026-10-06T03:14+0300

2026-10-06T03:14+0300

россия

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Среднегодовой размер накопительной пенсии в России в 2027 году может составить более 1,8 тысячи рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, которая есть в распоряжении РИА Новости. "Среднегодовой размер накопительной пенсии составит: в 2027 году - 1 846,34 рубля", - говорится в записке.

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