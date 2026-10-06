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Пенсионеры с 2027 года будут сохранять инвестиционный доход
Пенсионеры с 2027 года будут сохранять инвестиционный доход - 06.10.2026, ПРАЙМ
Пенсионеры с 2027 года будут сохранять инвестиционный доход
Россияне, имеющие пенсионные накопления, с 1 января 2027 года будут сохранять накопленный инвестиционный доход, даже если работодатель вернет из Социального... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T02:41+0300
2026-10-06T02:41+0300
2026-10-06T02:41+0300
финансы
россия
социальный фонд
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Россияне, имеющие пенсионные накопления, с 1 января 2027 года будут сохранять накопленный инвестиционный доход, даже если работодатель вернет из Социального фонда излишне уплаченные ранее взносы, сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.
Новое правило касается взносов на накопительную пенсию. Мера защитит инвестиционный доход как по добровольным отчислениям компаний за сотрудников, так и по обязательным платежам, которые поступали на счета граждан до 2013 года.
"С 1 января 2027 года вступает в силу механизм, который защищает инвестиционный доход граждан по взносам на накопительную пенсию в ситуации, когда работодатель возвращает излишне уплаченные средства из Социального фонда", - сказала Медякова.
По словам эксперта, при возврате излишне уплаченных взносов накопленный доход останется на счете застрахованного лица. Социальный фонд компенсирует его напрямую из своего резерва по обязательному пенсионному страхованию.
Размер выплаты рассчитают по формуле, которая зависит от трех факторов: суммы возврата, количества дней нахождения денег в обороте и средней процентной ставки резерва фонда.
"Для людей, у которых есть накопительная часть пенсии, это дополнительная гарантия того, что заработанный инвестиционный доход будет зачислен на счет", - отметила специалист.
Пенсионные накопления формируются за счет страховых взносов работодателей, поступавших с 2002 по 2013 год, а также инвестиционного дохода или средств материнского капитала. Накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата и единовременная выплата являются способами получения этих накоплений.
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финансы, россия, социальный фонд
Финансы, РОССИЯ, Социальный фонд
Пенсионеры с 2027 года будут сохранять инвестиционный доход
Эксперт Медякова: россияне с 2027 года будут сохранять инвестиционный доход
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Россияне, имеющие пенсионные накопления, с 1 января 2027 года будут сохранять накопленный инвестиционный доход, даже если работодатель вернет из Социального фонда излишне уплаченные ранее взносы, сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.
Новое правило касается взносов на накопительную пенсию. Мера защитит инвестиционный доход как по добровольным отчислениям компаний за сотрудников, так и по обязательным платежам, которые поступали на счета граждан до 2013 года.
"С 1 января 2027 года вступает в силу механизм, который защищает инвестиционный доход граждан по взносам на накопительную пенсию в ситуации, когда работодатель возвращает излишне уплаченные средства из Социального фонда", - сказала Медякова.
По словам эксперта, при возврате излишне уплаченных взносов накопленный доход останется на счете застрахованного лица. Социальный фонд компенсирует его напрямую из своего резерва по обязательному пенсионному страхованию.
Размер выплаты рассчитают по формуле, которая зависит от трех факторов: суммы возврата, количества дней нахождения денег в обороте и средней процентной ставки резерва фонда.
"Для людей, у которых есть накопительная часть пенсии, это дополнительная гарантия того, что заработанный инвестиционный доход будет зачислен на счет", - отметила специалист.
Пенсионные накопления формируются за счет страховых взносов работодателей, поступавших с 2002 по 2013 год, а также инвестиционного дохода или средств материнского капитала. Накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата и единовременная выплата являются способами получения этих накоплений.