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Три новых бренда могут появиться в "Outlet Village Белая Дача" в Москве - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Три новых бренда могут появиться в "Outlet Village Белая Дача" в Москве
Три новых бренда могут появиться в "Outlet Village Белая Дача" в Москве - 06.10.2026, ПРАЙМ
Три новых бренда могут появиться в "Outlet Village Белая Дача" в Москве
Компания Atlas R&D, управляющая "Outlet Village Белая Дача" в Москве, ведет переговоры с тремя брендами, которые могут открыть свои магазины в аутлете,... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:54+0300
2026-10-06T13:56+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
аэропорт пулково
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Компания Atlas R&amp;D, управляющая "Outlet Village Белая Дача" в Москве, ведет переговоры с тремя брендами, которые могут открыть свои магазины в аутлете, рассказала РИА Недвижимость старший вице-президент Atlas R&amp;D Наталья Мальцева. По ее словам, речь идет о дистрибьюторах, которые привозят зарубежные бренды. "У нас есть в переговорах один спортивный бренд, а также outdoor-бренды, которые специализируются на сегменте товаров для путешествий и снаряжения для активного спорта", - добавила Мальцева. Соотношение российских и зарубежных брендов в аутлете, по ее словам, с 2022 года практически не изменилось. "Например, Pinko и Trussardi так и сидят. Сменились операторы наверху, но фактически весь сегмент остался", - уточнила она. В 2025 году инвесткомпания "Кама капитал" приобрела у американской Hines комплексы "Outlet Village Белая Дача" в подмосковных Котельниках и "Outlet Village Пулково" в Санкт-Петербурге.
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40
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, аэропорт пулково
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Пулково
13:54 06.10.2026 (обновлено: 13:56 06.10.2026)
 
Три новых бренда могут появиться в "Outlet Village Белая Дача" в Москве

Мальцева: три новых бренда могут открыть магазины в "Outlet Village Белая Дача" в Москве

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Компания Atlas R&D, управляющая "Outlet Village Белая Дача" в Москве, ведет переговоры с тремя брендами, которые могут открыть свои магазины в аутлете, рассказала РИА Недвижимость старший вице-президент Atlas R&D Наталья Мальцева.
По ее словам, речь идет о дистрибьюторах, которые привозят зарубежные бренды.
"У нас есть в переговорах один спортивный бренд, а также outdoor-бренды, которые специализируются на сегменте товаров для путешествий и снаряжения для активного спорта", - добавила Мальцева.
Соотношение российских и зарубежных брендов в аутлете, по ее словам, с 2022 года практически не изменилось. "Например, Pinko и Trussardi так и сидят. Сменились операторы наверху, но фактически весь сегмент остался", - уточнила она.
В 2025 году инвесткомпания "Кама капитал" приобрела у американской Hines комплексы "Outlet Village Белая Дача" в подмосковных Котельниках и "Outlet Village Пулково" в Санкт-Петербурге.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГаэропорт Пулково
 
 
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