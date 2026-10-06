https://1prime.ru/20261006/peregovory-873986559.html
Три новых бренда могут появиться в "Outlet Village Белая Дача" в Москве
Три новых бренда могут появиться в "Outlet Village Белая Дача" в Москве - 06.10.2026, ПРАЙМ
Три новых бренда могут появиться в "Outlet Village Белая Дача" в Москве
Компания Atlas R&D, управляющая "Outlet Village Белая Дача" в Москве, ведет переговоры с тремя брендами, которые могут открыть свои магазины в аутлете,... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:54+0300
2026-10-06T13:54+0300
2026-10-06T13:56+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873986559.jpg?1791284211
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Компания Atlas R&D, управляющая "Outlet Village Белая Дача" в Москве, ведет переговоры с тремя брендами, которые могут открыть свои магазины в аутлете, рассказала РИА Недвижимость старший вице-президент Atlas R&D Наталья Мальцева. По ее словам, речь идет о дистрибьюторах, которые привозят зарубежные бренды. "У нас есть в переговорах один спортивный бренд, а также outdoor-бренды, которые специализируются на сегменте товаров для путешествий и снаряжения для активного спорта", - добавила Мальцева. Соотношение российских и зарубежных брендов в аутлете, по ее словам, с 2022 года практически не изменилось. "Например, Pinko и Trussardi так и сидят. Сменились операторы наверху, но фактически весь сегмент остался", - уточнила она. В 2025 году инвесткомпания "Кама капитал" приобрела у американской Hines комплексы "Outlet Village Белая Дача" в подмосковных Котельниках и "Outlet Village Пулково" в Санкт-Петербурге.
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, аэропорт пулково
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Пулково
Три новых бренда могут появиться в "Outlet Village Белая Дача" в Москве
Мальцева: три новых бренда могут открыть магазины в "Outlet Village Белая Дача" в Москве
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Компания Atlas R&D, управляющая "Outlet Village Белая Дача" в Москве, ведет переговоры с тремя брендами, которые могут открыть свои магазины в аутлете, рассказала РИА Недвижимость старший вице-президент Atlas R&D Наталья Мальцева.
По ее словам, речь идет о дистрибьюторах, которые привозят зарубежные бренды.
"У нас есть в переговорах один спортивный бренд, а также outdoor-бренды, которые специализируются на сегменте товаров для путешествий и снаряжения для активного спорта", - добавила Мальцева.
Соотношение российских и зарубежных брендов в аутлете, по ее словам, с 2022 года практически не изменилось. "Например, Pinko и Trussardi так и сидят. Сменились операторы наверху, но фактически весь сегмент остался", - уточнила она.
В 2025 году инвесткомпания "Кама капитал" приобрела у американской Hines комплексы "Outlet Village Белая Дача" в подмосковных Котельниках и "Outlet Village Пулково" в Санкт-Петербурге.