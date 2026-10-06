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Три новых бренда могут появиться в "Outlet Village Белая Дача" в Москве

Три новых бренда могут появиться в "Outlet Village Белая Дача" в Москве - 06.10.2026, ПРАЙМ

Три новых бренда могут появиться в "Outlet Village Белая Дача" в Москве

Компания Atlas R&D, управляющая "Outlet Village Белая Дача" в Москве, ведет переговоры с тремя брендами, которые могут открыть свои магазины в аутлете,... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T13:54+0300

2026-10-06T13:54+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Компания Atlas R&D, управляющая "Outlet Village Белая Дача" в Москве, ведет переговоры с тремя брендами, которые могут открыть свои магазины в аутлете, рассказала РИА Недвижимость старший вице-президент Atlas R&D Наталья Мальцева. По ее словам, речь идет о дистрибьюторах, которые привозят зарубежные бренды. "У нас есть в переговорах один спортивный бренд, а также outdoor-бренды, которые специализируются на сегменте товаров для путешествий и снаряжения для активного спорта", - добавила Мальцева. Соотношение российских и зарубежных брендов в аутлете, по ее словам, с 2022 года практически не изменилось. "Например, Pinko и Trussardi так и сидят. Сменились операторы наверху, но фактически весь сегмент остался", - уточнила она. В 2025 году инвесткомпания "Кама капитал" приобрела у американской Hines комплексы "Outlet Village Белая Дача" в подмосковных Котельниках и "Outlet Village Пулково" в Санкт-Петербурге.

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