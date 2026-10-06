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Экс-банкир Масловский попросил суд простить долг в 112 миллионов рублей

Экс-банкир Масловский попросил суд простить долг в 112 миллионов рублей - 06.10.2026, ПРАЙМ

Экс-банкир Масловский попросил суд простить долг в 112 миллионов рублей

Бывший совладелец "Азиатско-Тихоокеанского банка", "М2М Прайвет Банка" и сети супермаркетов "Азбука вкуса", основатель группы Petropavlovsk Павел Масловский... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T16:45+0300

2026-10-06T16:45+0300

2026-10-06T16:56+0300

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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Бывший совладелец "Азиатско-Тихоокеанского банка", "М2М Прайвет Банка" и сети супермаркетов "Азбука вкуса", основатель группы Petropavlovsk Павел Масловский просит признать безнадежной ко взысканию задолженность по налогам в размере около 112 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Исковое заявление Масловского, где ответчиком указана столичная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) России №22, поступило в арбитражный суд Москвы в сентябре, предварительные слушания назначены на декабрь. Другие подробности дела пока не сообщаются. В апреле прошлого года другой бывший совладелец "Азбуки вкуса" Кирилл Якубовский и Масловский были осуждены за хищение у кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited 126 миллионов долларов. Позднее против них возбудили новое уголовное дело - о создании преступного сообщества или участии в нем. При этом из-за истечения сроков давности суд освободил их от наказания по делу о мошенничестве. Якубовский и Масловский проходят также фигурантами уголовного дела о растрате более 14 миллиардов рублей, впрочем, свою вину они не признают. По версии следствия, в ноябре 2011 года Масловский создал в Москве преступное сообщество, в состав которого вошли Якубовский, акционер "М2М Прайвет Банк" Андрей Новиков, исполняющая обязанности предправления банка Инна Иванова, управляющая филиалом "Азиатско-Тихоокеанского Банка" Татьяна Шаблыко и другие лица. По этой версии, они выдавали невозвратные кредиты организациям, подконтрольным этим банкам, и похитили более 14 миллиардов рублей. В сентябре прокурор в прениях сторон запросил для Якубовского 19 лет лишения свободы по делу об афере с кредитами, сообщил РИА Новости участник процесса. Масловскому запросили 22 года, четырем их подельникам – от 17 до 19 лет, добавил собеседник.

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