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Запасов газа в ЕС хватит на два месяца зимы без новых поставок

Запасов газа в ЕС хватит на два месяца зимы без новых поставок - 06.10.2026, ПРАЙМ

Запасов газа в ЕС хватит на два месяца зимы без новых поставок

Нынешнего объема газа в подземных хранилищах Евросоюза при отсутствии новых поставок хватило бы примерно на два месяца потребления в условиях среднего зимнего... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T12:29+0300

2026-10-06T12:29+0300

2026-10-06T12:46+0300

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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - ПРАЙМ. Нынешнего объема газа в подземных хранилищах Евросоюза при отсутствии новых поставок хватило бы примерно на два месяца потребления в условиях среднего зимнего спроса, подсчитало РИА Новости на основе данных европейской платформы Gas Infrastructure Europe (GIE) и статистики потребления газа в ЕС. Европейские подземные хранилища в настоящее время заполнены на неполные 73%. Общая емкость хранилищ ЕС составляет около 104 миллиардов кубометров, в них находится порядка 75-76 миллиардов кубометров газа. GIE оценивает совокупную емкость европейских ПХГ примерно в 1,13 тысячи ТВт/ч. При зимнем среднем потреблении газа в ЕС порядка 1,1-1,3 миллиарда кубометров в сутки нынешних запасов хватило бы на 60-70 дней. Расчет носит условный характер и показывает соотношение имеющихся запасов и зимнего спроса. Сама Еврокомиссия указывает, что хранилища обычно обеспечивают порядка трети зимнего потребления ЕС, а в периоды высокого спроса становятся одним из основных источников поставок. Основными внешними источниками газа для Евросоюза зимой остаются также трубопроводные поставки, прежде всего из Норвегии, и сжиженный природный газ (СПГ). Европейская инфраструктура способна принять за зимний сезон около 145 миллиардов кубометров СПГ, что позволяет частично компенсировать более низкий уровень запасов, однако для этого необходимо обеспечить достаточные объемы газа на мировом рынке, отмечала европейская сеть операторов газотранспортных систем ENTSOG. Нынешний уровень запасов заметно ниже показателей последних лет. В октябре 2023 года европейские хранилища к этому времени были заполнены более чем на 99%, в октябре 2024 года - более чем на 90%, а 1 октября 2025 года - на 83%. При этом Еврокомиссия и страны ЕС ранее в этом году пришли к выводу, что заполнения хранилищ на 80%, вероятно, будет достаточно для обеспечения поставок предстоящей зимой. В конце сентября ЕК признала, что уровень запасов остается ниже исторических показателей, но заявила, что поставки газа в Евросоюзе пока остаются стабильными. Накануне Еврокомиссия впервые сформулировала ситуацию заметно жестче, прямо предупредив о сложной предстоящей зиме. "Мы приближаемся к очень сложной зиме с точки зрения цен на энергию", - заявила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен. В ЕК связали риски прежде всего со "значительной и сохраняющейся напряженностью на мировых рынках нефти и газа". На этом фоне Еврокомиссия, в частности, решила на год отложить вступление в силу новых требований к импорту в рамках европейского регламента сокращения выбросов метана в атмосферу. Вместе с тем еще весной GIE предупреждала, что недостаточная закачка газа может привести к снижению возможностей отбора из хранилищ и уменьшению запаса прочности европейской газовой системы, особенно в случае периодов сильных холодов или неожиданных перебоев с поставками в конце зимы 2026-2027 годов.

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газ, мировая экономика, норвегия, ес, gie, ек