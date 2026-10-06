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В Польше задержали бывших и действующих менеджеров концерна Orlen
В Польше задержали бывших и действующих менеджеров концерна Orlen - 06.10.2026, ПРАЙМ
В Польше задержали бывших и действующих менеджеров концерна Orlen
Польская прокуратура задержала бывших и действующих менеджеров крупнейшего топливного концерна Orlen, сообщает Национальная прокуратура республики. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:01+0300
2026-10-06T14:01+0300
2026-10-06T14:02+0300
бизнес
промышленность
польша
orlen
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ВАРШАВА, 6 сен - ПРАЙМ. Польская прокуратура задержала бывших и действующих менеджеров крупнейшего топливного концерна Orlen, сообщает Национальная прокуратура республики. "По указанию прокурора сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали пятерых бывших и действующих менеджеров компании Orlen S.A., в том числе бывшего члена правления компании в период 2018–2024 годов", - говорится в сообщении Уточняется, что всем задержанным прокурор предъявил обвинения в рамках расследования, которое касается "необоснованного занижения цен на топливо в период с августа по ноябрь 2023 года". В свою очередь генеральный прокурор, министр юстиции Польши Вальдемар Журек уточнил, что речь идет о занижении цен на топливо в преддверии парламентских выборов. "Осенью 2023 года Даниель "всё могу" Обайтек (бывший председатель правления Orlen) вручную управлял ценами на заправках. Снижение цен вопреки рынку прямо перед выборами… Это было действием во вред национальному имуществу, чтобы спасти власть партии (позволить выиграть выборы партии "Право и справедливость" - ред.)", - написал Журек на платформе Х. "Уголовный кодекс называет это причинением имущественного ущерба в крупном размере", - добавил он.
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бизнес, промышленность, польша, orlen
Бизнес, Промышленность, ПОЛЬША, Orlen
В Польше задержали бывших и действующих менеджеров концерна Orlen
Польская прокуратура задержала бывших и действующих менеджеров топливного концерна Orlen
ВАРШАВА, 6 сен - ПРАЙМ. Польская прокуратура задержала бывших и действующих менеджеров крупнейшего топливного концерна Orlen, сообщает Национальная прокуратура республики.
"По указанию прокурора сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали пятерых бывших и действующих менеджеров компании Orlen S.A., в том числе бывшего члена правления компании в период 2018–2024 годов", - говорится в сообщении
Уточняется, что всем задержанным прокурор предъявил обвинения в рамках расследования, которое касается "необоснованного занижения цен на топливо в период с августа по ноябрь 2023 года".
В свою очередь генеральный прокурор, министр юстиции Польши Вальдемар Журек уточнил, что речь идет о занижении цен на топливо в преддверии парламентских выборов.
"Осенью 2023 года Даниель "всё могу" Обайтек (бывший председатель правления Orlen) вручную управлял ценами на заправках. Снижение цен вопреки рынку прямо перед выборами… Это было действием во вред национальному имуществу, чтобы спасти власть партии (позволить выиграть выборы партии "Право и справедливость" - ред.)", - написал Журек на платформе Х.
"Уголовный кодекс называет это причинением имущественного ущерба в крупном размере", - добавил он.