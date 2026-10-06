Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше задержали бывших и действующих менеджеров концерна Orlen - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/polsha-873987215.html
В Польше задержали бывших и действующих менеджеров концерна Orlen
В Польше задержали бывших и действующих менеджеров концерна Orlen - 06.10.2026, ПРАЙМ
В Польше задержали бывших и действующих менеджеров концерна Orlen
Польская прокуратура задержала бывших и действующих менеджеров крупнейшего топливного концерна Orlen, сообщает Национальная прокуратура республики. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:01+0300
2026-10-06T14:02+0300
бизнес
промышленность
польша
orlen
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873987215.jpg?1791284523
ВАРШАВА, 6 сен - ПРАЙМ. Польская прокуратура задержала бывших и действующих менеджеров крупнейшего топливного концерна Orlen, сообщает Национальная прокуратура республики. "По указанию прокурора сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали пятерых бывших и действующих менеджеров компании Orlen S.A., в том числе бывшего члена правления компании в период 2018–2024 годов", - говорится в сообщении Уточняется, что всем задержанным прокурор предъявил обвинения в рамках расследования, которое касается "необоснованного занижения цен на топливо в период с августа по ноябрь 2023 года". В свою очередь генеральный прокурор, министр юстиции Польши Вальдемар Журек уточнил, что речь идет о занижении цен на топливо в преддверии парламентских выборов. "Осенью 2023 года Даниель "всё могу" Обайтек (бывший председатель правления Orlen) вручную управлял ценами на заправках. Снижение цен вопреки рынку прямо перед выборами… Это было действием во вред национальному имуществу, чтобы спасти власть партии (позволить выиграть выборы партии "Право и справедливость" - ред.)", - написал Журек на платформе Х. "Уголовный кодекс называет это причинением имущественного ущерба в крупном размере", - добавил он.
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, польша, orlen
Бизнес, Промышленность, ПОЛЬША, Orlen
14:01 06.10.2026 (обновлено: 14:02 06.10.2026)
 
В Польше задержали бывших и действующих менеджеров концерна Orlen

Польская прокуратура задержала бывших и действующих менеджеров топливного концерна Orlen

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАРШАВА, 6 сен - ПРАЙМ. Польская прокуратура задержала бывших и действующих менеджеров крупнейшего топливного концерна Orlen, сообщает Национальная прокуратура республики.
"По указанию прокурора сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали пятерых бывших и действующих менеджеров компании Orlen S.A., в том числе бывшего члена правления компании в период 2018–2024 годов", - говорится в сообщении
Уточняется, что всем задержанным прокурор предъявил обвинения в рамках расследования, которое касается "необоснованного занижения цен на топливо в период с августа по ноябрь 2023 года".
В свою очередь генеральный прокурор, министр юстиции Польши Вальдемар Журек уточнил, что речь идет о занижении цен на топливо в преддверии парламентских выборов.
"Осенью 2023 года Даниель "всё могу" Обайтек (бывший председатель правления Orlen) вручную управлял ценами на заправках. Снижение цен вопреки рынку прямо перед выборами… Это было действием во вред национальному имуществу, чтобы спасти власть партии (позволить выиграть выборы партии "Право и справедливость" - ред.)", - написал Журек на платформе Х.
"Уголовный кодекс называет это причинением имущественного ущерба в крупном размере", - добавил он.
 
БизнесПромышленностьПОЛЬШАOrlen
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала