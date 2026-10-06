https://1prime.ru/20261006/pomoschnik-874002483.html
ИИ-помощник от Meta* собирает данные о пользователях, пишет Time
ИИ-помощник от Meta* собирает данные о пользователях, пишет Time - 06.10.2026, ПРАЙМ
ИИ-помощник от Meta* собирает данные о пользователях, пишет Time
Персональный помощник с искусственным интеллектом Muse, выпущенный в начале сентября компанией Meta*, собирает досье на своих пользователей, а также на их... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T18:52+0300
2026-10-06T18:52+0300
2026-10-06T18:59+0300
технологии
meta
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Персональный помощник с искусственным интеллектом Muse, выпущенный в начале сентября компанией Meta*, собирает досье на своих пользователей, а также на их окружение, сообщил журнал Time со ссылкой на результаты собственного расследования. "Каждый час Muse обновляет досье о вас и о людях, которых вы упоминали в чатах, сообщениях и электронных письмах, прочитанных Muse. Эти страницы составляют карту социальных связей каждого пользователя. В них фиксируются подробности о том, как вы и ваши контакты познакомились, о ваших общих интересах, спорах, а также "напряженности и союзах" внутри вашей социальной группы", - пишет журнал. Таким образом, ассистент собирает информацию даже о тех людях, которые им не пользуются, подчеркивает Time. Согласно внутренним инструкциям Muse, с которыми ознакомилось издание, ИИ-ассистент получает указание укреплять отношения с пользователями, адаптируя манеру общения, обращая внимание на внутренние шутки, запоминающиеся формулировки и общий контекст. Muse разработана для того, чтобы определять цели пользователей, в том числе такие, о которых они не говорят "вслух", отмечает издание. Ассистент также выявляет какие типы подсказок работают лучше всего. В качестве примера Time приводит внутренний пример Muse: "Этот пользователь лучше реагирует на короткие подсказки после 22.00" "Как мы и пишем в нашем блоге, Muse запоминает то, что для вас важнее всего, включая информацию о других людях, которой вы решили поделиться с ним, чтобы он мог стать полезным помощником", - ответил на запрос Time представитель Meta*. Представитель компании также добавил, что каждый пользователь сохраняет контроль над своим досье, составленным Muse, и сам решает, какой доступ предоставить ассистенту, а также всегда может попросить его "забыть" конкретные вещи. Однако, отмечает журнал, эта просьба не всегда приводит к удалению информации, при этом инструкции прямо предписывают ассистенту не указывать это.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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технологии, meta
ИИ-помощник от Meta* собирает данные о пользователях, пишет Time
Time: ИИ-помощник Muse собирает данные о пользователях и их окружении
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Персональный помощник с искусственным интеллектом Muse, выпущенный в начале сентября компанией Meta*, собирает досье на своих пользователей, а также на их окружение, сообщил журнал Time со ссылкой на результаты собственного расследования.
"Каждый час Muse обновляет досье о вас и о людях, которых вы упоминали в чатах, сообщениях и электронных письмах, прочитанных Muse. Эти страницы составляют карту социальных связей каждого пользователя. В них фиксируются подробности о том, как вы и ваши контакты познакомились, о ваших общих интересах, спорах, а также "напряженности и союзах" внутри вашей социальной группы", - пишет журнал.
Таким образом, ассистент собирает информацию даже о тех людях, которые им не пользуются, подчеркивает Time. Согласно внутренним инструкциям Muse, с которыми ознакомилось издание, ИИ-ассистент получает указание укреплять отношения с пользователями, адаптируя манеру общения, обращая внимание на внутренние шутки, запоминающиеся формулировки и общий контекст.
Muse разработана для того, чтобы определять цели пользователей, в том числе такие, о которых они не говорят "вслух", отмечает издание. Ассистент также выявляет какие типы подсказок работают лучше всего. В качестве примера Time приводит внутренний пример Muse: "Этот пользователь лучше реагирует на короткие подсказки после 22.00"
"Как мы и пишем в нашем блоге, Muse запоминает то, что для вас важнее всего, включая информацию о других людях, которой вы решили поделиться с ним, чтобы он мог стать полезным помощником", - ответил на запрос Time представитель Meta*.
Представитель компании также добавил, что каждый пользователь сохраняет контроль над своим досье, составленным Muse, и сам решает, какой доступ предоставить ассистенту, а также всегда может попросить его "забыть" конкретные вещи.
Однако, отмечает журнал, эта просьба не всегда приводит к удалению информации, при этом инструкции прямо предписывают ассистенту не указывать это.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская