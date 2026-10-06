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Посол России рассказала о проблемах с открытием счетов в Чехии
Посол России рассказала о проблемах с открытием счетов в Чехии - 06.10.2026, ПРАЙМ
Посол России рассказала о проблемах с открытием счетов в Чехии
Российские граждане и дипломаты сталкиваются со сложностями при открытии и обслуживании банковских счетов в Чехии, жалоб на закрытие счетов сейчас не поступает, | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T05:05+0300
2026-10-06T05:05+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российские граждане и дипломаты сталкиваются со сложностями при открытии и обслуживании банковских счетов в Чехии, жалоб на закрытие счетов сейчас не поступает, заявила в интервью РИА Новости посол России в Праге Анна Пономарева.
Посол отметила, что проблема закрытия банковских счетов граждан России в Чехии фиксировалась посольством в 2022-2023 годах в связи со скачком русофобии, сейчас подобных жалоб в посольство не поступает.
"Однако со сложностями при открытии и обслуживании счетов в чешских банках некоторые российские граждане продолжают сталкиваться, в том числе и дипломаты", - сообщила Пономарева.
В марте Еврокомиссия сообщала, что в связи с антироссийскими санкциями перевыпуск и выпуск новых банковских карт для россиян в ЕС запрещены, имеющиеся счета и действующие банковские карты блокироваться не должны.
В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, чехия, запад, прага, ес
РОССИЯ, ЧЕХИЯ, ЗАПАД, Прага, ЕС
Посол России рассказала о проблемах с открытием счетов в Чехии
Посол Пономарева: россияне сталкиваются со сложностями при открытии счетов в Чехии
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российские граждане и дипломаты сталкиваются со сложностями при открытии и обслуживании банковских счетов в Чехии, жалоб на закрытие счетов сейчас не поступает, заявила в интервью РИА Новости посол России в Праге Анна Пономарева.
Посол отметила, что проблема закрытия банковских счетов граждан России в Чехии фиксировалась посольством в 2022-2023 годах в связи со скачком русофобии, сейчас подобных жалоб в посольство не поступает.
"Однако со сложностями при открытии и обслуживании счетов в чешских банках некоторые российские граждане продолжают сталкиваться, в том числе и дипломаты", - сообщила Пономарева.
В марте Еврокомиссия сообщала, что в связи с антироссийскими санкциями перевыпуск и выпуск новых банковских карт для россиян в ЕС запрещены, имеющиеся счета и действующие банковские карты блокироваться не должны.
В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.