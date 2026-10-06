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Поставки золота в Гонконг из России за восемь месяцев выросли в три раза - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Поставки золота в Гонконг из России за восемь месяцев выросли в три раза
Поставки золота в Гонконг из России за восемь месяцев выросли в три раза - 06.10.2026, ПРАЙМ
Поставки золота в Гонконг из России за восемь месяцев выросли в три раза
Поставки золота в Гонконг из России по итогам восьми месяцев этого года выросли практически в три раза в физическом выражении, а стоимость этих поставок... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T16:14+0300
2026-10-06T16:14+0300
россия
мировая экономика
гонконг
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Поставки золота в Гонконг из России по итогам восьми месяцев этого года выросли практически в три раза в физическом выражении, а стоимость этих поставок взлетела в четыре раза, свидетельствуют данные департамента переписи населения и статистики Гонконга, которые изучило РИА Новости. Так, суммарно за январь-август текущего года Гонконг импортировал из РФ 138,9 тонн золота, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Стоимость поставок при этом выросла в четыре раза и достигла 154,83 миллиарда гонконгских долларов (или 19,75 миллиарда долларов США). По итогам августа Гонконг купил 26,2 тонны российского золота, в 2,5 раза больше, чем в прошлом августе, и на 9% больше, чем в июле. Стоимость импорта составила 27,68 миллиарда гонконгских долларов или 3,53 миллиарда долларов США.
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россия, мировая экономика, гонконг, сша
РОССИЯ, Мировая экономика, ГОНКОНГ, США
16:14 06.10.2026
 
Поставки золота в Гонконг из России за восемь месяцев выросли в три раза

Поставки золота в Гонконг из России за восемь месяцев выросли почти в три раза

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Поставки золота в Гонконг из России по итогам восьми месяцев этого года выросли практически в три раза в физическом выражении, а стоимость этих поставок взлетела в четыре раза, свидетельствуют данные департамента переписи населения и статистики Гонконга, которые изучило РИА Новости.
Так, суммарно за январь-август текущего года Гонконг импортировал из РФ 138,9 тонн золота, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Стоимость поставок при этом выросла в четыре раза и достигла 154,83 миллиарда гонконгских долларов (или 19,75 миллиарда долларов США).
По итогам августа Гонконг купил 26,2 тонны российского золота, в 2,5 раза больше, чем в прошлом августе, и на 9% больше, чем в июле. Стоимость импорта составила 27,68 миллиарда гонконгских долларов или 3,53 миллиарда долларов США.
 
РОССИЯМировая экономикаГОНКОНГСША
 
 
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