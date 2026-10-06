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В Приангарье сотрудников РЖД осудили за взятки на 90 миллионов рублей

В Приангарье сотрудников РЖД осудили за взятки на 90 миллионов рублей - 06.10.2026, ПРАЙМ

В Приангарье сотрудников РЖД осудили за взятки на 90 миллионов рублей

Четверо работников РЖД в Приангарье приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 9 лет за взятки на сумму почти 90 миллионов рублей, сообщает СУСК РФ по... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T16:57+0300

2026-10-06T16:57+0300

2026-10-06T16:57+0300

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ИРКУТСК, 6 окт - ПРАЙМ. Четверо работников РЖД в Приангарье приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 9 лет за взятки на сумму почти 90 миллионов рублей, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Суд в Иркутске установил, что с 2021 по 2024 годы четверо сотрудников структурных подразделений ОАО "РЖД" систематически получали взятки от гендиректора транспортной компании за оперативное обслуживание вагонов на станциях и приоритетное право перевозки грузов. Также они передавали взятки другим должностным лицам за предоставление информации о планируемых объемах погрузок и попустительство по службе. Общая сумма взяток, по данным СК, составила 88 миллионов рублей. Всего в состав организованной группы было вовлечено 10 человек. Преступные действия пресечены сотрудниками УФСБ России по Иркутской области. "Приговором суда виновные осуждены к лишению свободы на срок от 5 до 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также они приговорены к различным штрафам с конфискацией имущества на общую сумму более 500 млн рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее другие участники группы осуждены к лишению свободы и штрафам, в отношении еще одного фигуранта уголовное дело рассматривается судом.

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