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В Приангарье сотрудников РЖД осудили за взятки на 90 миллионов рублей - 06.10.2026, ПРАЙМ
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В Приангарье сотрудников РЖД осудили за взятки на 90 миллионов рублей
В Приангарье сотрудников РЖД осудили за взятки на 90 миллионов рублей - 06.10.2026, ПРАЙМ
В Приангарье сотрудников РЖД осудили за взятки на 90 миллионов рублей
Четверо работников РЖД в Приангарье приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 9 лет за взятки на сумму почти 90 миллионов рублей, сообщает СУСК РФ по... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T16:57+0300
2026-10-06T16:57+0300
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общество
иркутская область
приангарье
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ИРКУТСК, 6 окт - ПРАЙМ. Четверо работников РЖД в Приангарье приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 9 лет за взятки на сумму почти 90 миллионов рублей, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Суд в Иркутске установил, что с 2021 по 2024 годы четверо сотрудников структурных подразделений ОАО "РЖД" систематически получали взятки от гендиректора транспортной компании за оперативное обслуживание вагонов на станциях и приоритетное право перевозки грузов. Также они передавали взятки другим должностным лицам за предоставление информации о планируемых объемах погрузок и попустительство по службе. Общая сумма взяток, по данным СК, составила 88 миллионов рублей. Всего в состав организованной группы было вовлечено 10 человек. Преступные действия пресечены сотрудниками УФСБ России по Иркутской области. "Приговором суда виновные осуждены к лишению свободы на срок от 5 до 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также они приговорены к различным штрафам с конфискацией имущества на общую сумму более 500 млн рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее другие участники группы осуждены к лишению свободы и штрафам, в отношении еще одного фигуранта уголовное дело рассматривается судом.
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бизнес, общество , иркутская область, приангарье, иркутск, ржд, ск рф
Бизнес, Общество , Иркутская область, ПРИАНГАРЬЕ, Иркутск, РЖД, СК РФ
16:57 06.10.2026
 
В Приангарье сотрудников РЖД осудили за взятки на 90 миллионов рублей

Четверо работников РЖД в Приангарье осуждены за взятки на 90 миллионов рублей

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ИРКУТСК, 6 окт - ПРАЙМ. Четверо работников РЖД в Приангарье приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 9 лет за взятки на сумму почти 90 миллионов рублей, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Суд в Иркутске установил, что с 2021 по 2024 годы четверо сотрудников структурных подразделений ОАО "РЖД" систематически получали взятки от гендиректора транспортной компании за оперативное обслуживание вагонов на станциях и приоритетное право перевозки грузов. Также они передавали взятки другим должностным лицам за предоставление информации о планируемых объемах погрузок и попустительство по службе.
Общая сумма взяток, по данным СК, составила 88 миллионов рублей. Всего в состав организованной группы было вовлечено 10 человек. Преступные действия пресечены сотрудниками УФСБ России по Иркутской области.
"Приговором суда виновные осуждены к лишению свободы на срок от 5 до 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также они приговорены к различным штрафам с конфискацией имущества на общую сумму более 500 млн рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее другие участники группы осуждены к лишению свободы и штрафам, в отношении еще одного фигуранта уголовное дело рассматривается судом.
 
БизнесОбществоИркутская областьПРИАНГАРЬЕИркутскРЖДСК РФ
 
 
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