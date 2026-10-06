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Путин проведет совещание по теме развития систем накопления энергии
Путин проведет совещание по теме развития систем накопления энергии - 06.10.2026, ПРАЙМ
Путин проведет совещание по теме развития систем накопления энергии
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по теме развития систем накопления энергии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T12:56+0300
2026-10-06T12:56+0300
2026-10-06T12:56+0300
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по теме развития систем накопления энергии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин большую часть рабочего дня посвятит вопросам развития систем накопления энергии. Сегодня он по этой теме проведет большое совещание", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что без широкого задействования систем накопления энергии экономика страны не может развиваться в высокотехнологичном режиме. Тема также касается и повседневной жизни, указал Песков. "Тема, которая каждый день касается нашей жизни, когда мы с вами заряжаем мобильный телефон, когда мы с вами используем электрический транспорт, когда наши коммунальные службы заряжают электрические автобусы и так далее, и тому подобное. Поэтому тема очень важная", - подчеркнул он.
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дмитрий песков, владимир путин
Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет совещание по теме развития систем накопления энергии
Песков: Путин проведет совещание по теме развития систем накопления энергии
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по теме развития систем накопления энергии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин
большую часть рабочего дня посвятит вопросам развития систем накопления энергии. Сегодня он по этой теме проведет большое совещание", - сказал Песков
журналистам.
Он отметил, что без широкого задействования систем накопления энергии экономика страны не может развиваться в высокотехнологичном режиме. Тема также касается и повседневной жизни, указал Песков.
"Тема, которая каждый день касается нашей жизни, когда мы с вами заряжаем мобильный телефон, когда мы с вами используем электрический транспорт, когда наши коммунальные службы заряжают электрические автобусы и так далее, и тому подобное. Поэтому тема очень важная", - подчеркнул он.