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Путин проведет совещание по теме развития систем накопления энергии

Путин проведет совещание по теме развития систем накопления энергии - 06.10.2026, ПРАЙМ

Путин проведет совещание по теме развития систем накопления энергии

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по теме развития систем накопления энергии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T12:56+0300

2026-10-06T12:56+0300

2026-10-06T12:56+0300

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по теме развития систем накопления энергии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин большую часть рабочего дня посвятит вопросам развития систем накопления энергии. Сегодня он по этой теме проведет большое совещание", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что без широкого задействования систем накопления энергии экономика страны не может развиваться в высокотехнологичном режиме. Тема также касается и повседневной жизни, указал Песков. "Тема, которая каждый день касается нашей жизни, когда мы с вами заряжаем мобильный телефон, когда мы с вами используем электрический транспорт, когда наши коммунальные службы заряжают электрические автобусы и так далее, и тому подобное. Поэтому тема очень важная", - подчеркнул он.

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2026

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дмитрий песков, владимир путин