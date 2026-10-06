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Путин примет участие в открытии кластера производства электрических батарей

Путин примет участие в открытии кластера производства электрических батарей - 06.10.2026, ПРАЙМ

Путин примет участие в открытии кластера производства электрических батарей

Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи примет участие в открытии кластера производства электрических батарей в Москве, заслушает доклад мэра... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T13:01+0300

2026-10-06T13:01+0300

2026-10-06T13:11+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи примет участие в открытии кластера производства электрических батарей в Москве, заслушает доклад мэра столицы Сергея Собянина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент во вторник проведет совещание по теме развития систем накопления энергии. "Сегодня будут соответствующие доклады Сергея Семеновича Собянина, который расскажет о развитии кластера производства электрических батарей. А такой кластер в московском регионе сегодня посредством видеоконференции президент откроет и даст команду на запуск работы", - сказал Песков журналистам. Он указал на то, что в России будут производиться собственные батареи и аккумуляторы в промышленном масштабе. "Также будет выступление Алексея Лихачева, главы "Росатома", тоже на эту тему", - заключил Песков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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