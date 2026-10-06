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Путин примет участие в открытии кластера производства электрических батарей - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Путин примет участие в открытии кластера производства электрических батарей
Путин примет участие в открытии кластера производства электрических батарей - 06.10.2026, ПРАЙМ
Путин примет участие в открытии кластера производства электрических батарей
Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи примет участие в открытии кластера производства электрических батарей в Москве, заслушает доклад мэра... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:01+0300
2026-10-06T13:11+0300
россия
москва
дмитрий песков
сергей собянин
владимир путин
росатом
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи примет участие в открытии кластера производства электрических батарей в Москве, заслушает доклад мэра столицы Сергея Собянина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент во вторник проведет совещание по теме развития систем накопления энергии. "Сегодня будут соответствующие доклады Сергея Семеновича Собянина, который расскажет о развитии кластера производства электрических батарей. А такой кластер в московском регионе сегодня посредством видеоконференции президент откроет и даст команду на запуск работы", - сказал Песков журналистам. Он указал на то, что в России будут производиться собственные батареи и аккумуляторы в промышленном масштабе. "Также будет выступление Алексея Лихачева, главы "Росатома", тоже на эту тему", - заключил Песков.
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россия, москва, дмитрий песков, сергей собянин, владимир путин, росатом
РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков, Сергей Собянин, Владимир Путин, Росатом
13:01 06.10.2026 (обновлено: 13:11 06.10.2026)
 
Путин примет участие в открытии кластера производства электрических батарей

Песков: Путин примет участие в открытии кластера производства электробатарей в Москве

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи примет участие в открытии кластера производства электрических батарей в Москве, заслушает доклад мэра столицы Сергея Собянина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент во вторник проведет совещание по теме развития систем накопления энергии.
"Сегодня будут соответствующие доклады Сергея Семеновича Собянина, который расскажет о развитии кластера производства электрических батарей. А такой кластер в московском регионе сегодня посредством видеоконференции президент откроет и даст команду на запуск работы", - сказал Песков журналистам.
Он указал на то, что в России будут производиться собственные батареи и аккумуляторы в промышленном масштабе.
"Также будет выступление Алексея Лихачева, главы "Росатома", тоже на эту тему", - заключил Песков.
 
РОССИЯМОСКВАДмитрий ПесковСергей СобянинВладимир ПутинРосатом
 
 
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