https://1prime.ru/20261006/putin-873991457.html
Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Москве
Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Москве - 06.10.2026, ПРАЙМ
Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Москве
Еще одна мощная фабрика "Росатома" по выпуску аккумуляторов вводится в промышленную эксплуатацию в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытия... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T14:58+0300
2026-10-06T14:58+0300
2026-10-06T14:58+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Еще одна мощная фабрика "Росатома" по выпуску аккумуляторов вводится в промышленную эксплуатацию в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей."Ожидается, что к 2030 году после выхода новых предприятий на плановые мощности наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы", - сказал Путин.Он отметил, что России важно повышать локализацию производства аккумуляторов, а для этого нужно активнее осваивать месторождения необходимых ресурсов."Сейчас нам важно сформировать нормативную базу, содержащую единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии, включая их повторные применения. И, конечно, будем наращивать отечественные производства такой продукции. Продолжим совершенствовать аккумуляторные технологии. Будем осваивать новые области их применения", — добавил президент.
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россия, владимир путин
Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Москве
Путин: Россия к 2030 году сможет обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Еще одна мощная фабрика "Росатома" по выпуску аккумуляторов вводится в промышленную эксплуатацию в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей.
"Ожидается, что к 2030 году после выхода новых предприятий на плановые мощности наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы", - сказал Путин.
Он отметил, что России важно повышать локализацию производства аккумуляторов, а для этого нужно активнее осваивать месторождения необходимых ресурсов.
"Сейчас нам важно сформировать нормативную базу, содержащую единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии, включая их повторные применения. И, конечно, будем наращивать отечественные производства такой продукции. Продолжим совершенствовать аккумуляторные технологии. Будем осваивать новые области их применения", — добавил президент.