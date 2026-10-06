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Путин встретится с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС

Путин встретится с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС - 06.10.2026, ПРАЙМ

Путин встретится с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС

Президент России Владимир Путин на полях саммита АТЭС в Шэньчжене проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник российского... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T19:17+0300

2026-10-06T19:17+0300

2026-10-06T19:17+0300

мировая экономика

общество

китай

юрий ушаков

владимир путин

си цзиньпин

атэс

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полях саммита АТЭС в Шэньчжене проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. "Договоренность достигнута. Наш лидер встретится с председателем КНР, это точно. Но какое время, какое окно будет для этого выбрано в графике самого саммита, пока сказать трудно", - сказал Ушаков журналистам.

китай

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, общество , китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, атэс