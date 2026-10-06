Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин встретится с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/putin-874003045.html
Путин встретится с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС
Путин встретится с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС - 06.10.2026, ПРАЙМ
Путин встретится с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС
Президент России Владимир Путин на полях саммита АТЭС в Шэньчжене проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник российского... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T19:17+0300
2026-10-06T19:17+0300
мировая экономика
общество
китай
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
атэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859888614_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_d39c634c040cd66c290b6c9b2232ab87.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полях саммита АТЭС в Шэньчжене проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. "Договоренность достигнута. Наш лидер встретится с председателем КНР, это точно. Но какое время, какое окно будет для этого выбрано в графике самого саммита, пока сказать трудно", - сказал Ушаков журналистам.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859888614_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_86840b1bf8b3316f6016c9c1a13a0644.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, атэс
Мировая экономика, Общество , КИТАЙ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, АТЭС
19:17 06.10.2026
 
Путин встретится с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС

Ушаков: Путин проведет двустороннюю встречу с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС

© РИА Новости . Сергей ГунеевПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полях саммита АТЭС в Шэньчжене проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.
"Договоренность достигнута. Наш лидер встретится с председателем КНР, это точно. Но какое время, какое окно будет для этого выбрано в графике самого саммита, пока сказать трудно", - сказал Ушаков журналистам.
 
Мировая экономикаОбществоКИТАЙЮрий УшаковВладимир ПутинСи ЦзиньпинАТЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала