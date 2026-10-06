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Путин встретится с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС
Путин встретится с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС - 06.10.2026, ПРАЙМ
Путин встретится с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС
Президент России Владимир Путин на полях саммита АТЭС в Шэньчжене проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник российского... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T19:17+0300
2026-10-06T19:17+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полях саммита АТЭС в Шэньчжене проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. "Договоренность достигнута. Наш лидер встретится с председателем КНР, это точно. Но какое время, какое окно будет для этого выбрано в графике самого саммита, пока сказать трудно", - сказал Ушаков журналистам.
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мировая экономика, общество , китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, атэс
Мировая экономика, Общество , КИТАЙ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, АТЭС
Путин встретится с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС
Ушаков: Путин проведет двустороннюю встречу с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС