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В РАН рассказали о развитии биоэкономики в России - 06.10.2026, ПРАЙМ
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В РАН рассказали о развитии биоэкономики в России
В РАН рассказали о развитии биоэкономики в России - 06.10.2026, ПРАЙМ
В РАН рассказали о развитии биоэкономики в России
Медицинская и фармацевтическая промышленность России проявляют наибольшую активность в проектах в области биоэкономики, рассказала РИА Новости замгенерального... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T20:20+0300
2026-10-06T20:20+0300
промышленность
россия
денис мантуров
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ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Медицинская и фармацевтическая промышленность России проявляют наибольшую активность в проектах в области биоэкономики, рассказала РИА Новости замгенерального директора Российского научного фонда Елена Попова в кулуарах "Биопрома". "Наибольшую активность по проектам видим в области медицинской и фармацевтической промышленности. Эти проекты, по крайней мере, по тем заявкам, которые приходят на конкурс, сегодня составляют до 40% от общего объема. И все они в основном нацелены на разработку платформенных решений в области генетической инженерии и синтетической биологии для производства большого спектра продуктов для промышленности", - сказала Попова. Она отметила, что биоэкономика в настоящее время является межотраслевым направлением, которое объединяет технологии для многих сфер промышленности: медицина, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, экологические решения, промышленные биотехнологии, фармацевтическая, химическая, нефте- и горнодобывающая промышленность и другие. Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" был утвержден в конце 2025 года. А на днях кабмин утвердил стратегию развития биоэкономики до 2036 года, сообщал ранее первый вице-премьер Денис Мантуров. Ее основными приоритетами стали укрепление собственной технологической базы, глубокая переработка биоресурсов, создание новых рынков и расширение применения биотехнологий в традиционных отраслях.
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40
промышленность, россия, денис мантуров
Промышленность, РОССИЯ, Денис Мантуров
20:20 06.10.2026
 
В РАН рассказали о развитии биоэкономики в России

Замглавы РАН Попова: медики и фармпроизводители активнее всего работают в биоэкономике

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ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Медицинская и фармацевтическая промышленность России проявляют наибольшую активность в проектах в области биоэкономики, рассказала РИА Новости замгенерального директора Российского научного фонда Елена Попова в кулуарах "Биопрома".
"Наибольшую активность по проектам видим в области медицинской и фармацевтической промышленности. Эти проекты, по крайней мере, по тем заявкам, которые приходят на конкурс, сегодня составляют до 40% от общего объема. И все они в основном нацелены на разработку платформенных решений в области генетической инженерии и синтетической биологии для производства большого спектра продуктов для промышленности", - сказала Попова.
Она отметила, что биоэкономика в настоящее время является межотраслевым направлением, которое объединяет технологии для многих сфер промышленности: медицина, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, экологические решения, промышленные биотехнологии, фармацевтическая, химическая, нефте- и горнодобывающая промышленность и другие.
Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" был утвержден в конце 2025 года. А на днях кабмин утвердил стратегию развития биоэкономики до 2036 года, сообщал ранее первый вице-премьер Денис Мантуров. Ее основными приоритетами стали укрепление собственной технологической базы, глубокая переработка биоресурсов, создание новых рынков и расширение применения биотехнологий в традиционных отраслях.
 
ПромышленностьРОССИЯДенис Мантуров
 
 
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