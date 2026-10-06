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В РАН рассказали о развитии биоэкономики в России

В РАН рассказали о развитии биоэкономики в России - 06.10.2026, ПРАЙМ

В РАН рассказали о развитии биоэкономики в России

Медицинская и фармацевтическая промышленность России проявляют наибольшую активность в проектах в области биоэкономики, рассказала РИА Новости замгенерального... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T20:20+0300

2026-10-06T20:20+0300

2026-10-06T20:20+0300

промышленность

россия

денис мантуров

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ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Медицинская и фармацевтическая промышленность России проявляют наибольшую активность в проектах в области биоэкономики, рассказала РИА Новости замгенерального директора Российского научного фонда Елена Попова в кулуарах "Биопрома". "Наибольшую активность по проектам видим в области медицинской и фармацевтической промышленности. Эти проекты, по крайней мере, по тем заявкам, которые приходят на конкурс, сегодня составляют до 40% от общего объема. И все они в основном нацелены на разработку платформенных решений в области генетической инженерии и синтетической биологии для производства большого спектра продуктов для промышленности", - сказала Попова. Она отметила, что биоэкономика в настоящее время является межотраслевым направлением, которое объединяет технологии для многих сфер промышленности: медицина, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, экологические решения, промышленные биотехнологии, фармацевтическая, химическая, нефте- и горнодобывающая промышленность и другие. Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" был утвержден в конце 2025 года. А на днях кабмин утвердил стратегию развития биоэкономики до 2036 года, сообщал ранее первый вице-премьер Денис Мантуров. Ее основными приоритетами стали укрепление собственной технологической базы, глубокая переработка биоресурсов, создание новых рынков и расширение применения биотехнологий в традиционных отраслях.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, денис мантуров