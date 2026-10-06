https://1prime.ru/20261006/reshenija-873993536.html

Путин призвал смотреть на перспективу при производстве аккумуляторов

Путин призвал смотреть на перспективу при производстве аккумуляторов - 06.10.2026, ПРАЙМ

Путин призвал смотреть на перспективу при производстве аккумуляторов

Важно сосредоточиться на передовых решениях в сфере производства аккумуляторов, заявил президент РФ Владимир Путин. | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T15:35+0300

2026-10-06T15:35+0300

2026-10-06T15:47+0300

технологии

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873993536.jpg?1791290841

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Важно сосредоточиться на передовых решениях в сфере производства аккумуляторов, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник принял участие в открытии первого комплекса в кластере производства электрических батарей в Москве."Критически важно уже сейчас смотреть на перспективу. Сосредоточиться на создании передовых, новейших решений, включая так называемые пост-литиевые технологии. Они позволяют выпускать более энергоемкие и экологичные системы накопления энергии ", - сказал Путин в ходе мероприятия.Как сообщается в справочных материалах мэрии, на площади свыше 34 га формируется крупнейшее в России производство систем накопления электроэнергии, которое к 2030 году обеспечит почти 70% потребности отечественного рынка в современных аккумуляторных батареях.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, владимир путин