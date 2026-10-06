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Путин призвал смотреть на перспективу при производстве аккумуляторов - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Путин призвал смотреть на перспективу при производстве аккумуляторов
Путин призвал смотреть на перспективу при производстве аккумуляторов - 06.10.2026, ПРАЙМ
Путин призвал смотреть на перспективу при производстве аккумуляторов
Важно сосредоточиться на передовых решениях в сфере производства аккумуляторов, заявил президент РФ Владимир Путин. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T15:35+0300
2026-10-06T15:47+0300
технологии
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873993536.jpg?1791290841
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Важно сосредоточиться на передовых решениях в сфере производства аккумуляторов, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник принял участие в открытии первого комплекса в кластере производства электрических батарей в Москве."Критически важно уже сейчас смотреть на перспективу. Сосредоточиться на создании передовых, новейших решений, включая так называемые пост-литиевые технологии. Они позволяют выпускать более энергоемкие и экологичные системы накопления энергии ", - сказал Путин в ходе мероприятия.Как сообщается в справочных материалах мэрии, на площади свыше 34 га формируется крупнейшее в России производство систем накопления электроэнергии, которое к 2030 году обеспечит почти 70% потребности отечественного рынка в современных аккумуляторных батареях.
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин
15:35 06.10.2026 (обновлено: 15:47 06.10.2026)
 
Путин призвал смотреть на перспективу при производстве аккумуляторов

Путин: важно сосредоточиться на передовых решениях в сфере производства аккумуляторов

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Важно сосредоточиться на передовых решениях в сфере производства аккумуляторов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник принял участие в открытии первого комплекса в кластере производства электрических батарей в Москве.
"Критически важно уже сейчас смотреть на перспективу. Сосредоточиться на создании передовых, новейших решений, включая так называемые пост-литиевые технологии. Они позволяют выпускать более энергоемкие и экологичные системы накопления энергии ", - сказал Путин в ходе мероприятия.
Как сообщается в справочных материалах мэрии, на площади свыше 34 га формируется крупнейшее в России производство систем накопления электроэнергии, которое к 2030 году обеспечит почти 70% потребности отечественного рынка в современных аккумуляторных батареях.
 
ТехнологииРОССИЯВладимир Путин
 
 
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