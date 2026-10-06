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Rheinmetall запустил в Германии серийное производство спутников - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Rheinmetall запустил в Германии серийное производство спутников
Rheinmetall запустил в Германии серийное производство спутников - 06.10.2026, ПРАЙМ
Rheinmetall запустил в Германии серийное производство спутников
Германский оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что начал серийное производство радиолокационных спутников для нужд вооруженных сил ФРГ. | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T17:25+0300
2026-10-06T17:25+0300
фрг
украина
запад
rheinmetall
нато
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БЕРЛИН, 6 окт - ПРАЙМ. Германский оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что начал серийное производство радиолокационных спутников для нужд вооруженных сил ФРГ. "С началом производства компания Rheinmetall Iceye Space Solutions переходит от планирования и строительства к промышленной реализации", - говорится в сообщении на сайте компании. Производство спутников является совместным проектом Rheinmetall и финской компании Iceye и запущено на заводе в немецком Нойсе. Совместное предприятие Rheinmetall Iceye Space Solutions, согласно заявлению концерна, расширит парк спутников с технологией SAR. Спутники SAR позволяют получать изображения, по качеству сравнимые с аэрофотосъемкой. По данным Rheinmetall, спутники, производимые в рамках данной технологии, позволяют вести радиолокационную разведку постоянно, вне зависимости от погодных условий. Концерн также заявил, что вооруженным силам ФРГ был предоставлен прямой доступ к нескольким разведывательным спутникам SAR, бундесвер может вводить их в эксплуатацию самостоятельно, расширяя возможности разведки. Iceye совместно c Rheinmetall в 2024 году начали снабжать украинскую армию спутниковыми снимками высокого разрешения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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40
192
40
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фрг, украина, запад, rheinmetall, нато
ФРГ, УКРАИНА, ЗАПАД, Rheinmetall, НАТО
17:25 06.10.2026
 
Rheinmetall запустил в Германии серийное производство спутников

Rheinmetall начал серийное производство спутников для нужд вооруженных сил Германии

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БЕРЛИН, 6 окт - ПРАЙМ. Германский оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что начал серийное производство радиолокационных спутников для нужд вооруженных сил ФРГ.
"С началом производства компания Rheinmetall Iceye Space Solutions переходит от планирования и строительства к промышленной реализации", - говорится в сообщении на сайте компании.
Производство спутников является совместным проектом Rheinmetall и финской компании Iceye и запущено на заводе в немецком Нойсе. Совместное предприятие Rheinmetall Iceye Space Solutions, согласно заявлению концерна, расширит парк спутников с технологией SAR. Спутники SAR позволяют получать изображения, по качеству сравнимые с аэрофотосъемкой. По данным Rheinmetall, спутники, производимые в рамках данной технологии, позволяют вести радиолокационную разведку постоянно, вне зависимости от погодных условий.
Концерн также заявил, что вооруженным силам ФРГ был предоставлен прямой доступ к нескольким разведывательным спутникам SAR, бундесвер может вводить их в эксплуатацию самостоятельно, расширяя возможности разведки.
Iceye совместно c Rheinmetall в 2024 году начали снабжать украинскую армию спутниковыми снимками высокого разрешения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ФРГУКРАИНАЗАПАДRheinmetallНАТО
 
 
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