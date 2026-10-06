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На аукцион по продаже Рижского вокзала не подали ни одной заявки - 06.10.2026, ПРАЙМ
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На аукцион по продаже Рижского вокзала не подали ни одной заявки
На аукцион по продаже Рижского вокзала не подали ни одной заявки - 06.10.2026, ПРАЙМ
На аукцион по продаже Рижского вокзала не подали ни одной заявки
Четвертый аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве, принадлежащего РЖД, не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из материалов торгов, которые изучило... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T16:36+0300
2026-10-06T16:40+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Четвертый аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве, принадлежащего РЖД, не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из материалов торгов, которые изучило РИА Новости.Предыдущие три аукциона по продаже этого актива также не состоялись из-за отсутствия заявок. Четвертый раз Рижский вокзал, как и в предыдущие, был выставлен на торги с начальной ценой 4 миллиарда рублей на повышение. Во вторник состоялось рассмотрение заявок."К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания подачи заявок на участие в торговой процедуре... не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась. Признать торговую процедуру... несостоявшейся", - говорится в материалах.Лот включал здание Рижского вокзала общей площадью 3,9 тысячи квадратных метров 1901 года постройки, нежилое двухэтажное здание общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров 1929 года постройки и земельный участок общей площадью 13,7 тысячи квадратных метров (будет передан новому собственнику в субаренду).Рижский вокзал построен в неорусском стиле в 1901 году по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского. В здании были выполнены лаконичные хрустальные люстры и лепнина. Сам Рижский вокзал уже некоторое время не используется для обслуживания пассажиров.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
16:36 06.10.2026 (обновлено: 16:40 06.10.2026)
 
На аукцион по продаже Рижского вокзала не подали ни одной заявки

Четвертый аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве не прошел из-за отсутствия заявок

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Четвертый аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве, принадлежащего РЖД, не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из материалов торгов, которые изучило РИА Новости.
Предыдущие три аукциона по продаже этого актива также не состоялись из-за отсутствия заявок. Четвертый раз Рижский вокзал, как и в предыдущие, был выставлен на торги с начальной ценой 4 миллиарда рублей на повышение. Во вторник состоялось рассмотрение заявок.
"К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания подачи заявок на участие в торговой процедуре... не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась. Признать торговую процедуру... несостоявшейся", - говорится в материалах.
Лот включал здание Рижского вокзала общей площадью 3,9 тысячи квадратных метров 1901 года постройки, нежилое двухэтажное здание общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров 1929 года постройки и земельный участок общей площадью 13,7 тысячи квадратных метров (будет передан новому собственнику в субаренду).
Рижский вокзал построен в неорусском стиле в 1901 году по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского. В здании были выполнены лаконичные хрустальные люстры и лепнина. Сам Рижский вокзал уже некоторое время не используется для обслуживания пассажиров.
 
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