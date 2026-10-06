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Лихачев описал технологию замкнутого цикла при производстве электробатарей - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Лихачев описал технологию замкнутого цикла при производстве электробатарей
Лихачев описал технологию замкнутого цикла при производстве электробатарей - 06.10.2026, ПРАЙМ
Лихачев описал технологию замкнутого цикла при производстве электробатарей
Технология замкнутого цикла, используемая при производстве электробатарей, будет тиражироваться в индустрии накопления энергии, заявил журналистам генеральный... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T17:24+0300
2026-10-06T17:30+0300
промышленность
алексей лихачев
росатом
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Технология замкнутого цикла, используемая при производстве электробатарей, будет тиражироваться в индустрии накопления энергии, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Лихачев объяснил, что электробатареи в "гиперактивном" периоде устанавливаются на транспортные средства, в период средней активности они пригодны для локального, бытового использования, а в завершающем этапе батарея перерабатывается и, превращаясь в новую, снова уходит на рынок. "Это все вместе и есть индустрия, и есть классическая технология замкнутого цикла, которую мы будем тиражировать не только теперь в атомной индустрии, но и в индустрии накопления энергии", - рассказал руководитель госкорпорации. В понедельник Лихачев рассказал, что "Росатом" будет тиражировать технологии замкнутого цикла не только в атомной энергетике будущего, но и в других отраслях.
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промышленность, алексей лихачев, росатом
Промышленность, Алексей Лихачев, Росатом
17:24 06.10.2026 (обновлено: 17:30 06.10.2026)
 
Лихачев описал технологию замкнутого цикла при производстве электробатарей

"Росатом" будет тиражировать технологию замкнутого цикла при производстве электробатарей

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Технология замкнутого цикла, используемая при производстве электробатарей, будет тиражироваться в индустрии накопления энергии, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Лихачев объяснил, что электробатареи в "гиперактивном" периоде устанавливаются на транспортные средства, в период средней активности они пригодны для локального, бытового использования, а в завершающем этапе батарея перерабатывается и, превращаясь в новую, снова уходит на рынок.
"Это все вместе и есть индустрия, и есть классическая технология замкнутого цикла, которую мы будем тиражировать не только теперь в атомной индустрии, но и в индустрии накопления энергии", - рассказал руководитель госкорпорации.
В понедельник Лихачев рассказал, что "Росатом" будет тиражировать технологии замкнутого цикла не только в атомной энергетике будущего, но и в других отраслях.
 
ПромышленностьАлексей ЛихачевРосатом
 
 
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