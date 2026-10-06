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Лихачев описал технологию замкнутого цикла при производстве электробатарей

Лихачев описал технологию замкнутого цикла при производстве электробатарей - 06.10.2026, ПРАЙМ

Лихачев описал технологию замкнутого цикла при производстве электробатарей

Технология замкнутого цикла, используемая при производстве электробатарей, будет тиражироваться в индустрии накопления энергии, заявил журналистам генеральный... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T17:24+0300

2026-10-06T17:24+0300

2026-10-06T17:30+0300

промышленность

алексей лихачев

росатом

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Технология замкнутого цикла, используемая при производстве электробатарей, будет тиражироваться в индустрии накопления энергии, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Лихачев объяснил, что электробатареи в "гиперактивном" периоде устанавливаются на транспортные средства, в период средней активности они пригодны для локального, бытового использования, а в завершающем этапе батарея перерабатывается и, превращаясь в новую, снова уходит на рынок. "Это все вместе и есть индустрия, и есть классическая технология замкнутого цикла, которую мы будем тиражировать не только теперь в атомной индустрии, но и в индустрии накопления энергии", - рассказал руководитель госкорпорации. В понедельник Лихачев рассказал, что "Росатом" будет тиражировать технологии замкнутого цикла не только в атомной энергетике будущего, но и в других отраслях.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, алексей лихачев, росатом