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В "Росатоме" рассказали о заводе по производству постоянных магнитов

В "Росатоме" рассказали о заводе по производству постоянных магнитов - 06.10.2026, ПРАЙМ

В "Росатоме" рассказали о заводе по производству постоянных магнитов

"Росатом" ожидает запуск завода по производству постоянных редкоземельных магнитов полного цикла в Глазове (Удмуртия) в первом полугодии 2029 года, заявил... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T18:16+0300

2026-10-06T18:16+0300

2026-10-06T18:26+0300

промышленность

россия

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росатом

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. "Росатом" ожидает запуск завода по производству постоянных редкоземельных магнитов полного цикла в Глазове (Удмуртия) в первом полугодии 2029 года, заявил журналистам генеральный директор компании "Росатом МеталлТех" (входит в госкорпорацию "Росатом") Андрей Андрианов. "Завод будет производить 500 тонн редкоземельных магнитов. Он будет укомплектован оборудованием в 2028 году. Первое полугодие 2029 года нацелено на то, чтобы нам отладить технологию и постепенно выйти на проектную мощность завода. Сложная технология, поэтому берем полгода на то, чтобы отработать все моменты и нюансы", - сказал он. Андрианов уточнил, что 500 тонн постоянных магнитов составит первая очередь предприятия, сам завод рассчитан на 1000 тонн в год. По его словам, магниты с этого завода будут производиться для электромобилей, роботов и других высокотехнологичных отраслей промышленности.

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промышленность, россия, удмуртия, росатом