https://1prime.ru/20261006/roskomnadzor-873984967.html

Роскомнадзор в сентябре отразил 3,2 тысячи DDoS-атак на госсистемы

Роскомнадзор в сентябре отразил 3,2 тысячи DDoS-атак на госсистемы - 06.10.2026, ПРАЙМ

Роскомнадзор в сентябре отразил 3,2 тысячи DDoS-атак на госсистемы

Специалисты Роскомнадзора в сентябре отразили 3,2 тысячи DDoS-атак на российские государственные системы - чаще всего они совершались с IP-адресов,... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T13:33+0300

2026-10-06T13:33+0300

2026-10-06T13:33+0300

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роскомнадзор

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Специалисты Роскомнадзора в сентябре отразили 3,2 тысячи DDoS-атак на российские государственные системы - чаще всего они совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Аргентины, Украины и Германии, сообщило ведомство. "В сентябре 2026 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования отразили 3 206 DDoS-атак на системы защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора и операторов связи. Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Аргентины, Украины и Германии", - говорится в сообщении ведомства в его канале в "Максе". Отмечается, что максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигала 1,07 Тбит/с, скорость - 132,18 миллиона пакетов в секунду, а максимальная продолжительность составила 3 дня 42 минуты. В ведомстве уточнили, что основной целью атак был государственный сектор, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. Также специалисты Роскомнадзора в указанный период заблокировали 2 484 фишинговых ресурса и 667 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение.

бразилия

сша

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технологии, россия, бразилия, сша, аргентина, роскомнадзор