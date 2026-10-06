https://1prime.ru/20261006/roskomnadzor-873984967.html
Роскомнадзор в сентябре отразил 3,2 тысячи DDoS-атак на госсистемы
Роскомнадзор в сентябре отразил 3,2 тысячи DDoS-атак на госсистемы - 06.10.2026, ПРАЙМ
Роскомнадзор в сентябре отразил 3,2 тысячи DDoS-атак на госсистемы
Специалисты Роскомнадзора в сентябре отразили 3,2 тысячи DDoS-атак на российские государственные системы - чаще всего они совершались с IP-адресов,... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:33+0300
2026-10-06T13:33+0300
2026-10-06T13:33+0300
технологии
россия
бразилия
сша
аргентина
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873984967.jpg?1791282802
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Специалисты Роскомнадзора в сентябре отразили 3,2 тысячи DDoS-атак на российские государственные системы - чаще всего они совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Аргентины, Украины и Германии, сообщило ведомство.
"В сентябре 2026 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования отразили 3 206 DDoS-атак на системы защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора и операторов связи. Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Аргентины, Украины и Германии", - говорится в сообщении ведомства в его канале в "Максе".
Отмечается, что максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигала 1,07 Тбит/с, скорость - 132,18 миллиона пакетов в секунду, а максимальная продолжительность составила 3 дня 42 минуты.
В ведомстве уточнили, что основной целью атак был государственный сектор, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе.
Также специалисты Роскомнадзора в указанный период заблокировали 2 484 фишинговых ресурса и 667 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение.
бразилия
сша
аргентина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, бразилия, сша, аргентина, роскомнадзор
Технологии, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, США, АРГЕНТИНА, Роскомнадзор
Роскомнадзор в сентябре отразил 3,2 тысячи DDoS-атак на госсистемы
Роскомнадзор в сентябре отразил 3,2 тысячи DDoS-атак на российские госсистемы
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Специалисты Роскомнадзора в сентябре отразили 3,2 тысячи DDoS-атак на российские государственные системы - чаще всего они совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Аргентины, Украины и Германии, сообщило ведомство.
"В сентябре 2026 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования отразили 3 206 DDoS-атак на системы защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора и операторов связи. Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Аргентины, Украины и Германии", - говорится в сообщении ведомства в его канале в "Максе".
Отмечается, что максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигала 1,07 Тбит/с, скорость - 132,18 миллиона пакетов в секунду, а максимальная продолжительность составила 3 дня 42 минуты.
В ведомстве уточнили, что основной целью атак был государственный сектор, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе.
Также специалисты Роскомнадзора в указанный период заблокировали 2 484 фишинговых ресурса и 667 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение.