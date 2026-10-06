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СМИ: в России хотят перевести исламский банкинг в постоянный режим - 06.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: в России хотят перевести исламский банкинг в постоянный режим
СМИ: в России хотят перевести исламский банкинг в постоянный режим - 06.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: в России хотят перевести исламский банкинг в постоянный режим
Партнерское финансирование (исламский банкинг) хотят перевести в России из экспериментального режима в постоянный, сообщает газета "Известия" со ссылкой на... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T00:25+0300
2026-10-06T00:25+0300
банки
финансы
россия
татарстан
башкирия
дагестан
акра
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Партнерское финансирование (исламский банкинг) хотят перевести в России из экспериментального режима в постоянный, сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампреда Центробанка РФ Алексея Гузнова. Исламский банкинг – ведение банковской деятельности в соответствии с нормами шариата. Эксперимент по исламскому (партнерскому) финансированию проводится в России с 1 сентября 2023 года на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Летом прошлого года он был продлен до сентября 2028 года. "В России хотят перевести партнерское финансирование из экспериментального режима в постоянный. Сейчас власти обсуждают, как это сделать", - пишут "Известия". Как отмечает издание, один из вариантов - сделать действующий закон об эксперименте постоянно действующим. Однако, как подчеркивают "Известия", более перспективным в ЦБ считают иной подход — определить, какие сервисы уже востребованы у клиентов банков и МФО, и встроить их регулирование в существующие законы. "Это позволит в большей мере учесть особенности инструментов партнерского финансирования и при этом сохранить единые принципы регулирования на финансовом рынке", - отмечает газета со ссылкой на пресс-службу Центробанка. Переход к постоянному регулированию, прогнозируют "Известия", может помочь привлечь в российскую экономику до триллиона рублей из исламских стран. А число клиентов, которые пользуются подобными инструментами, может увеличиться на 10 миллионов к 2030 году, заключило издание. Исламское финансирование - это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял ранее РИА Новости директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров.
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банки, финансы, россия, татарстан, башкирия, дагестан, акра
Банки, Финансы, РОССИЯ, ТАТАРСТАН, БАШКИРИЯ, Дагестан, АКРА
00:25 06.10.2026
 
СМИ: в России хотят перевести исламский банкинг в постоянный режим

"Известия": в России хотят перевести исламский банкинг из экспериментального в постоянный

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Партнерское финансирование (исламский банкинг) хотят перевести в России из экспериментального режима в постоянный, сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампреда Центробанка РФ Алексея Гузнова.
Исламский банкинг – ведение банковской деятельности в соответствии с нормами шариата. Эксперимент по исламскому (партнерскому) финансированию проводится в России с 1 сентября 2023 года на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Летом прошлого года он был продлен до сентября 2028 года.
"В России хотят перевести партнерское финансирование из экспериментального режима в постоянный. Сейчас власти обсуждают, как это сделать", - пишут "Известия".
Как отмечает издание, один из вариантов - сделать действующий закон об эксперименте постоянно действующим. Однако, как подчеркивают "Известия", более перспективным в ЦБ считают иной подход — определить, какие сервисы уже востребованы у клиентов банков и МФО, и встроить их регулирование в существующие законы.
"Это позволит в большей мере учесть особенности инструментов партнерского финансирования и при этом сохранить единые принципы регулирования на финансовом рынке", - отмечает газета со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
Переход к постоянному регулированию, прогнозируют "Известия", может помочь привлечь в российскую экономику до триллиона рублей из исламских стран. А число клиентов, которые пользуются подобными инструментами, может увеличиться на 10 миллионов к 2030 году, заключило издание.
Исламское финансирование - это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял ранее РИА Новости директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров.
 
БанкиФинансыРОССИЯТАТАРСТАНБАШКИРИЯДагестанАКРА
 
 
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