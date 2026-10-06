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Рынок средств разработки и управления данными в России вырастет в 2,3 раза

Рынок средств разработки и управления данными в России вырастет в 2,3 раза - 06.10.2026, ПРАЙМ

Рынок средств разработки и управления данными в России вырастет в 2,3 раза

Рынок средств разработки и управления данными в России к 2031 году вырастет в 2,3 раза, рост стимулирует в том числе внедрение ИИ, сообщает газета "Ведомости"... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T02:32+0300

2026-10-06T02:32+0300

2026-10-06T02:32+0300

технологии

россия

ведомости

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Рынок средств разработки и управления данными в России к 2031 году вырастет в 2,3 раза, рост стимулирует в том числе внедрение ИИ, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на исследование аналитической компании iKS-Consulting. "Российский рынок средств разработки и управления данными к 2031 году по сравнению с 2025 годом вырастет в 2,3 раза, до 198 миллиарда рублей", - пишут "Ведомости". По данным издания, расти этот сегмент будет быстрее остальных крупных классов программного обеспечения (ПО) – в среднем на 15,1% в год. "Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) увеличивает спрос одновременно на управление данными и их защиту ... Компаниям нужны инструменты для подготовки информации, проверки ее качества и каталогизации, а также для контроля доступа и защиты данных, используемых моделями", - отмечает газета. Также утверждается, что сегмент инфобезопасности в сфере ПО будет ежегодно расти в РФ на 13,1%, системного и инфраструктурного программного обеспечения – на 10,5%, а прикладного – на 9,5%. При этом весь рынок программного обеспечения в 2025-2031 годах будет прибавлять в среднем 11,2% ежегодно. С точки зрения денежного выражения крупнейшим сегментом останется прикладное ПО, его рынок вырастет на 53%, до 804,5 миллиардов рублей в 2031 году. За тот же период рынок ПО информационной безопасности увеличится на 70%, до 502 миллиардов рублей, а системного и инфраструктурного софта – на 58%, до 288 миллиардов рублей, отмечает издание со ссылкой на прогнозы аналитиков.

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технологии, россия, ведомости