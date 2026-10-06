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Россия занимает второе место в мире по запасам платины и палладия

Россия занимает второе место в мире по запасам платины и палладия - 06.10.2026, ПРАЙМ

Россия занимает второе место в мире по запасам платины и палладия

Россия занимает второе место в мире по запасам платины и палладия, крупнейшие месторождения этих драгметаллов находятся в Красноярском крае, сообщили РИА... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T02:47+0300

2026-10-06T02:47+0300

2026-10-06T02:47+0300

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красноярский край

юар

зимбабве

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Россия занимает второе место в мире по запасам платины и палладия, крупнейшие месторождения этих драгметаллов находятся в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ. "Россия занимает второе место в мире по запасам платины и палладия. В рейтинге стран, добывающих платиноиды, страна также занимает второе место. Крупнейшие месторождения платиноидов находятся в Красноярском крае: Октябрьское - 4971,4 тонны, Талнахское - 4106,1 тонны, Норильск I - 3203,3 тонны", - сказано в сообщении. По данным Геологической службы США (USGS), первое место в мире по запасам занимает ЮАР (63 тысячи тонн), а третье - Зимбабве (1,3 тысячи тонн). Запасы платины в России на начало 2026 года оценивались на уровне 3,631 тысячи тонн, палладия - 11,354 тысячи тонн. "По предварительным данным, суммарный прирост платины и палладия за 9 месяцев 2026 года составил 12,136 тонны (в том числе палладия - 12,134 тонны на Волковском месторождении в Свердловской области по результатам переоценки), до конца года значимых приростов не ожидается", - добавляет Минприроды. В ведомстве также отметили, что крупных месторождений платины и палладия в текущем году открыто не было, новых аукционов на платиноиды в 2026 году пока не запланировано.

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россия, красноярский край, юар, зимбабве, минприроды