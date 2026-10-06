Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказал, когда в России можно попросить отгул - 06.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261006/rossija-873967818.html
Юрист рассказал, когда в России можно попросить отгул
Юрист рассказал, когда в России можно попросить отгул - 06.10.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, когда в России можно попросить отгул
Работники в России могут попросить отгул в качестве альтернативы оплате за работу в выходной или праздник, за сверхурочную работу, а также при сдаче крови,... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T03:47+0300
2026-10-06T03:47+0300
общество
бизнес
россия
superjob
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873967818.jpg?1791247641
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Работники в России могут попросить отгул в качестве альтернативы оплате за работу в выходной или праздник, за сверхурочную работу, а также при сдаче крови, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "Закон предусматривает четыре основных случая: если сотрудник работал в выходной или праздничный день и вместо повышенной оплаты договорился с работодателем о другом дне отдыха. Если сотрудник работал сверхурочно и также выбрал вместо повышенной оплаты дополнительный день отдыха. Если сотрудник сдал кровь как донор. Если это предусмотрено внутренними правилами самого работодателя", - ответил он на вопрос, когда работник имеет право на отгул по закону. На практике к отгулам также относят дополнительные выходные для ухода за детьми-инвалидами - до четырех дней в месяц. В остальных ситуациях это исключительно решение работодателя, а не его обязанность, подчеркивает Южалин. Юрист напомнил, что в Трудовом кодексе России термина "отгул" нет. Под ним обычно понимают дополнительный выходной день - с сохранением среднего заработка или без него, - который дается работнику за какие-то события. Если отгул не положен, но очень нужен свободный день, можно взять отпуск без сохранения заработной платы, рекомендует специалист. Законом предусмотрены случаи, когда работодатель не может отказать в таком отпуске.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, россия, superjob
Общество , Бизнес, РОССИЯ, SuperJob
03:47 06.10.2026
 
Юрист рассказал, когда в России можно попросить отгул

Юрист Южалин: работники в России могут попросить отгул в качестве альтернативы оплате

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Работники в России могут попросить отгул в качестве альтернативы оплате за работу в выходной или праздник, за сверхурочную работу, а также при сдаче крови, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Закон предусматривает четыре основных случая: если сотрудник работал в выходной или праздничный день и вместо повышенной оплаты договорился с работодателем о другом дне отдыха. Если сотрудник работал сверхурочно и также выбрал вместо повышенной оплаты дополнительный день отдыха. Если сотрудник сдал кровь как донор. Если это предусмотрено внутренними правилами самого работодателя", - ответил он на вопрос, когда работник имеет право на отгул по закону.
На практике к отгулам также относят дополнительные выходные для ухода за детьми-инвалидами - до четырех дней в месяц. В остальных ситуациях это исключительно решение работодателя, а не его обязанность, подчеркивает Южалин.
Юрист напомнил, что в Трудовом кодексе России термина "отгул" нет. Под ним обычно понимают дополнительный выходной день - с сохранением среднего заработка или без него, - который дается работнику за какие-то события.
Если отгул не положен, но очень нужен свободный день, можно взять отпуск без сохранения заработной платы, рекомендует специалист. Законом предусмотрены случаи, когда работодатель не может отказать в таком отпуске.
 
ОбществоБизнесРОССИЯSuperJob
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала