https://1prime.ru/20261006/rossija-873967818.html
Юрист рассказал, когда в России можно попросить отгул
Юрист рассказал, когда в России можно попросить отгул - 06.10.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, когда в России можно попросить отгул
Работники в России могут попросить отгул в качестве альтернативы оплате за работу в выходной или праздник, за сверхурочную работу, а также при сдаче крови,... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T03:47+0300
2026-10-06T03:47+0300
2026-10-06T03:47+0300
общество
бизнес
россия
superjob
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873967818.jpg?1791247641
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Работники в России могут попросить отгул в качестве альтернативы оплате за работу в выходной или праздник, за сверхурочную работу, а также при сдаче крови, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Закон предусматривает четыре основных случая: если сотрудник работал в выходной или праздничный день и вместо повышенной оплаты договорился с работодателем о другом дне отдыха. Если сотрудник работал сверхурочно и также выбрал вместо повышенной оплаты дополнительный день отдыха. Если сотрудник сдал кровь как донор. Если это предусмотрено внутренними правилами самого работодателя", - ответил он на вопрос, когда работник имеет право на отгул по закону.
На практике к отгулам также относят дополнительные выходные для ухода за детьми-инвалидами - до четырех дней в месяц. В остальных ситуациях это исключительно решение работодателя, а не его обязанность, подчеркивает Южалин.
Юрист напомнил, что в Трудовом кодексе России термина "отгул" нет. Под ним обычно понимают дополнительный выходной день - с сохранением среднего заработка или без него, - который дается работнику за какие-то события.
Если отгул не положен, но очень нужен свободный день, можно взять отпуск без сохранения заработной платы, рекомендует специалист. Законом предусмотрены случаи, когда работодатель не может отказать в таком отпуске.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, россия, superjob
Общество , Бизнес, РОССИЯ, SuperJob
Юрист рассказал, когда в России можно попросить отгул
Юрист Южалин: работники в России могут попросить отгул в качестве альтернативы оплате
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Работники в России могут попросить отгул в качестве альтернативы оплате за работу в выходной или праздник, за сверхурочную работу, а также при сдаче крови, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Закон предусматривает четыре основных случая: если сотрудник работал в выходной или праздничный день и вместо повышенной оплаты договорился с работодателем о другом дне отдыха. Если сотрудник работал сверхурочно и также выбрал вместо повышенной оплаты дополнительный день отдыха. Если сотрудник сдал кровь как донор. Если это предусмотрено внутренними правилами самого работодателя", - ответил он на вопрос, когда работник имеет право на отгул по закону.
На практике к отгулам также относят дополнительные выходные для ухода за детьми-инвалидами - до четырех дней в месяц. В остальных ситуациях это исключительно решение работодателя, а не его обязанность, подчеркивает Южалин.
Юрист напомнил, что в Трудовом кодексе России термина "отгул" нет. Под ним обычно понимают дополнительный выходной день - с сохранением среднего заработка или без него, - который дается работнику за какие-то события.
Если отгул не положен, но очень нужен свободный день, можно взять отпуск без сохранения заработной платы, рекомендует специалист. Законом предусмотрены случаи, когда работодатель не может отказать в таком отпуске.