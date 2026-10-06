https://1prime.ru/20261006/rossija-873967818.html

Юрист рассказал, когда в России можно попросить отгул

Юрист рассказал, когда в России можно попросить отгул - 06.10.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, когда в России можно попросить отгул

Работники в России могут попросить отгул в качестве альтернативы оплате за работу в выходной или праздник, за сверхурочную работу, а также при сдаче крови,... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T03:47+0300

2026-10-06T03:47+0300

2026-10-06T03:47+0300

общество

бизнес

россия

superjob

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Работники в России могут попросить отгул в качестве альтернативы оплате за работу в выходной или праздник, за сверхурочную работу, а также при сдаче крови, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "Закон предусматривает четыре основных случая: если сотрудник работал в выходной или праздничный день и вместо повышенной оплаты договорился с работодателем о другом дне отдыха. Если сотрудник работал сверхурочно и также выбрал вместо повышенной оплаты дополнительный день отдыха. Если сотрудник сдал кровь как донор. Если это предусмотрено внутренними правилами самого работодателя", - ответил он на вопрос, когда работник имеет право на отгул по закону. На практике к отгулам также относят дополнительные выходные для ухода за детьми-инвалидами - до четырех дней в месяц. В остальных ситуациях это исключительно решение работодателя, а не его обязанность, подчеркивает Южалин. Юрист напомнил, что в Трудовом кодексе России термина "отгул" нет. Под ним обычно понимают дополнительный выходной день - с сохранением среднего заработка или без него, - который дается работнику за какие-то события. Если отгул не положен, но очень нужен свободный день, можно взять отпуск без сохранения заработной платы, рекомендует специалист. Законом предусмотрены случаи, когда работодатель не может отказать в таком отпуске.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , бизнес, россия, superjob