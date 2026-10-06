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Лавров рассказал о совместной работе с Восточным Тимором
Лавров рассказал о совместной работе с Восточным Тимором - 06.10.2026, ПРАЙМ
Лавров рассказал о совместной работе с Восточным Тимором
Россия и Восточный Тимор готовы работать над совместными инвестиционными проектами в области энергетики, добычи полезных ископаемых, туризме, заявил глава МИД... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T13:18+0300
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Россия и Восточный Тимор готовы работать над совместными инвестиционными проектами в области энергетики, добычи полезных ископаемых, туризме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Есть обоюдный настрой на проработку совместных инвестиционных проектов. Это и энергетика. и добыча полезных ископаемых, рыболовство, туризм", - сказал он в ходе пресс-конференции во вторник по итогам переговоров с коллегой из Восточного Тимора Бендиту Фрейташем. Восточный Тимор - самое молодое в Азии государство, страна обрела независимость в 2002 году. В Восточном Тиморе проживают около 1,4 миллиона человек, примерно три четверти из которых моложе 35 лет. Ранее президент Восточного Темора Жозе Рамуш-Орта заявлял в интервью РИА Новости, что его страна надеется открыть посольство в Москве.
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РОССИЯ, Бизнес, Восточный Тимор, АЗИЯ, МОСКВА, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД
Лавров рассказал о совместной работе с Восточным Тимором
Лавров: Россия и Восточный Тимор настроены работать над проектами в энергетике и туризме
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Россия и Восточный Тимор готовы работать над совместными инвестиционными проектами в области энергетики, добычи полезных ископаемых, туризме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Есть обоюдный настрой на проработку совместных инвестиционных проектов. Это и энергетика. и добыча полезных ископаемых, рыболовство, туризм", - сказал он в ходе пресс-конференции во вторник по итогам переговоров с коллегой из Восточного Тимора Бендиту Фрейташем.
Восточный Тимор - самое молодое в Азии государство, страна обрела независимость в 2002 году. В Восточном Тиморе проживают около 1,4 миллиона человек, примерно три четверти из которых моложе 35 лет. Ранее президент Восточного Темора Жозе Рамуш-Орта заявлял в интервью РИА Новости, что его страна надеется открыть посольство в Москве.