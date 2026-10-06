https://1prime.ru/20261006/rossija-874000880.html

Россия и ЦАР подписали план по сотрудничеству в геологии

Россия и ЦАР подписали план по сотрудничеству в геологии - 06.10.2026, ПРАЙМ

Россия и ЦАР подписали план по сотрудничеству в геологии

Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) утвердили план совместных действий в сфере геологии и недропользования, который насчитывает более 30... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T18:25+0300

2026-10-06T18:25+0300

2026-10-06T18:26+0300

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) утвердили план совместных действий в сфере геологии и недропользования, который насчитывает более 30 мероприятий, в частности по поиску золота, алмазов, урана и нефти, сообщила пресс-служба Минприроды РФ. "В городе Банги, Центральноафриканская Республика, между Минприроды России, министерством шахт и геологии ЦАР утвержден план совместных действий по координации решений, принятых двусторонней рабочей группой по сотрудничеству в сфере геологии и недропользования", - сказано в сообщении. Отмечается, что план подписан на первом заседании Межправительственной Российско-Центральноафриканской комиссии, насчитывает более 30 мероприятий и включает три основных направления: "Новые суверенные возможности", "Геологическое лицо страны" и "Основа для инвестиционных проектов". Мероприятия раздела "Геологическое лицо страны" предполагают существенное расширение геологической изученности территории ЦАР, повышение качества геологических материалов и подготовку новых площадей к лицензированию: от традиционных региону золота и алмазов до критических видов сырья, урана и нефти, добавляется в сообщении. Задача раздела "Новые суверенные возможности" – совершенствование нормативно-правовой базы, внедрение современных технологий и развитие отраслевых стандартов, подготовку кадров, что создаст базовые условия для самостоятельного развития геологической отрасли республики. Задача раздела "Основа для инвестиционных проектов" – развитие конкретных инициатив в сфере разведки и освоения месторождений полезных ископаемых. Кроме того, документ предусматривает детальную проработку условий расширенного применения российских технологий и оборудования при геологоразведочных работах в ЦАР, создание в республике современной комплексной геологической лаборатории и горной школы.

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