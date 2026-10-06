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В Geely спрогнозировали долю электромобилей и гибридов в России в 2027 году

В Geely спрогнозировали долю электромобилей и гибридов в России в 2027 году - 06.10.2026, ПРАЙМ

В Geely спрогнозировали долю электромобилей и гибридов в России в 2027 году

Китайский автопроизводитель Geely рассчитывает, что доля электромобилей и гибридов на российском авторынке в 2027 году будет стабильно держаться на уровне 10%,... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T18:28+0300

2026-10-06T18:28+0300

2026-10-06T18:36+0300

бизнес

geely

минпромторг

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Geely рассчитывает, что доля электромобилей и гибридов на российском авторынке в 2027 году будет стабильно держаться на уровне 10%, рассказал журналистам заместитель гендиректора российского представительства Geely Motors Алексей Марков. "Я думаю, что уже мы не вернемся к одному проценту или двум процентам доли рынка для новой энергии. Уже я думаю, что мы будем стабильно держаться на уровне процентов десяти, это точно", - сказал он в кулуарах форума CarX 2026. Что касается продаж автомобилей на новых источниках энергии внутри самой марки Geely, топ-менеджер считает, что их доля составит порядка 15-20% по итогам 2026 года. Сам бренд ставил перед собой задачу на 2026 год занять 5% российского рынка легковых автомобилей, отметил Марков. При этом за счет всплеска продаж гибридов и электромобилей марке удалось превзойти этот результат, и сейчас руководство ориентируется на долю в 6%. По данным Минпромторга России, за 9 месяцев 2026 года в стране было реализовано 98,7 тысячи электромобилей и гибридов, что на 92,6% больше, чем год назад. При этом рыночная доля таких автомобилей в январе-сентябре составила 9,2% против 5,1% годом ранее.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, geely, минпромторг