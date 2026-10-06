https://1prime.ru/20261006/rossija-874001971.html

Более 70% крупных российских компаний внедрили генеративный ИИ

Более 70% крупных российских компаний внедрили генеративный ИИ - 06.10.2026, ПРАЙМ

Более 70% крупных российских компаний внедрили генеративный ИИ

Более 70% крупных российских компаний интегрировали генеративный искусственный интеллект (ИИ) в хотя бы один свой бизнес-процесс, сообщил директор в... | 06.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-06T18:43+0300

2026-10-06T18:43+0300

2026-10-06T18:46+0300

технологии

россия

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Более 70% крупных российских компаний интегрировали генеративный искусственный интеллект (ИИ) в хотя бы один свой бизнес-процесс, сообщил директор в консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Виталий Титов. "Мы недавно проводили большой опрос... в России, более 150 из крупных компаний, и практически все экспериментируют в том или ином виде с искусственным интеллектом. Нет тех, кто остался и с ним не работает. Более 70% интегрировали генеративный искусственный интеллект хотя бы в один свой бизнес-процесс в том или ином виде", - сказал он, выступая на форуме "Цифровые решения". По его словам, сейчас искусственный интеллект больше не расценивается как "новая технология". "Это вошло в стадию бизнес-имплементации", - уточнил Титов. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия