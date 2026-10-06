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Более 70% крупных российских компаний внедрили генеративный ИИ - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Более 70% крупных российских компаний внедрили генеративный ИИ
Более 70% крупных российских компаний внедрили генеративный ИИ - 06.10.2026, ПРАЙМ
Более 70% крупных российских компаний внедрили генеративный ИИ
Более 70% крупных российских компаний интегрировали генеративный искусственный интеллект (ИИ) в хотя бы один свой бизнес-процесс, сообщил директор в... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T18:43+0300
2026-10-06T18:46+0300
технологии
россия
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Более 70% крупных российских компаний интегрировали генеративный искусственный интеллект (ИИ) в хотя бы один свой бизнес-процесс, сообщил директор в консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Виталий Титов. "Мы недавно проводили большой опрос... в России, более 150 из крупных компаний, и практически все экспериментируют в том или ином виде с искусственным интеллектом. Нет тех, кто остался и с ним не работает. Более 70% интегрировали генеративный искусственный интеллект хотя бы в один свой бизнес-процесс в том или ином виде", - сказал он, выступая на форуме "Цифровые решения". По его словам, сейчас искусственный интеллект больше не расценивается как "новая технология". "Это вошло в стадию бизнес-имплементации", - уточнил Титов. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии, россия
Технологии, РОССИЯ
18:43 06.10.2026 (обновлено: 18:46 06.10.2026)
 
Более 70% крупных российских компаний внедрили генеративный ИИ

Титов: более 70% крупных российских компаний интегрировали ИИ в бизнес-процессы

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Более 70% крупных российских компаний интегрировали генеративный искусственный интеллект (ИИ) в хотя бы один свой бизнес-процесс, сообщил директор в консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Виталий Титов.
"Мы недавно проводили большой опрос... в России, более 150 из крупных компаний, и практически все экспериментируют в том или ином виде с искусственным интеллектом. Нет тех, кто остался и с ним не работает. Более 70% интегрировали генеративный искусственный интеллект хотя бы в один свой бизнес-процесс в том или ином виде", - сказал он, выступая на форуме "Цифровые решения".
По его словам, сейчас искусственный интеллект больше не расценивается как "новая технология". "Это вошло в стадию бизнес-имплементации", - уточнил Титов.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
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