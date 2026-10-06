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Россия поднялась на второе место по экспорту удобрений в США - 06.10.2026, ПРАЙМ
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Россия поднялась на второе место по экспорту удобрений в США
Россия поднялась на второе место по экспорту удобрений в США - 06.10.2026, ПРАЙМ
Россия поднялась на второе место по экспорту удобрений в США
Россия по итогам августа поднялась с четвертого на второе место в рейтинге крупнейших экспортеров удобрений в США, следует из данных американской торговой... | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T21:39+0300
2026-10-06T21:39+0300
мировая экономика
канада
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам августа поднялась с четвертого на второе место в рейтинге крупнейших экспортеров удобрений в США, следует из данных американской торговой статистики, которые изучило РИА Новости. Подняться в списке получилось благодаря заметному наращиванию объемов поставок: в денежном выражении по сравнению с предшествующим месяцем они подросли почти втрое - до 79,1 миллиона долларов. На Россию в августе пришлось 13,5% всех поставок. По этому показателю страна уступила лишь Канаде, чья доля составила 45%.
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192
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мировая экономика, канада
Мировая экономика, КАНАДА
21:39 06.10.2026
 
Россия поднялась на второе место по экспорту удобрений в США

Россия поднялась на второе место в рейтинге крупнейших экспортеров удобрений в США

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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам августа поднялась с четвертого на второе место в рейтинге крупнейших экспортеров удобрений в США, следует из данных американской торговой статистики, которые изучило РИА Новости.
Подняться в списке получилось благодаря заметному наращиванию объемов поставок: в денежном выражении по сравнению с предшествующим месяцем они подросли почти втрое - до 79,1 миллиона долларов.
На Россию в августе пришлось 13,5% всех поставок. По этому показателю страна уступила лишь Канаде, чья доля составила 45%.
 
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