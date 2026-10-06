https://1prime.ru/20261006/rossija-874008591.html
Первый в мире биопластырь от рубцов проходит испытания в России
Первый в мире биопластырь от рубцов проходит испытания в России - 06.10.2026, ПРАЙМ
Первый в мире биопластырь от рубцов проходит испытания в России
Первый в мире биопластырь с гиалуроновой кислотой от образования рубцов сейчас проходит испытания в России - он позволит минимизировать видимость шрама на теле, | 06.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-06T22:48+0300
2026-10-06T22:48+0300
2026-10-06T22:48+0300
технологии
промышленность
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ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Первый в мире биопластырь с гиалуроновой кислотой от образования рубцов сейчас проходит испытания в России - он позволит минимизировать видимость шрама на теле, в том числе после кесарева сечения, рассказал РИА Новости основатель компании-разработчика новых медицинских материалов "Биополимед" Олег Евсеенков.
"Мы разрабатываем биоразлагаемый пластырь на основе гиалуроновой кислоты с модифицированной структурой. Он кардинально снижает образование рубцов на коже человека. Сейчас получен прототип и разработка переходит на стадию доклинических исследований. Данная технология должна превосходить мировые аналоги", - сказал он на полях форума "Биопром".
Евсеенков пояснил, что это не привычный пластырь, а скорее биоплантат - материал, похожий на вату, клеится на свежую рану и рассасывается кожей в течение недели. За счет гиалуроната и пептидов в составе, необходимых для восстановления матрикса кожи, пластырь ускоряет процесс заживления и минимизирует риск образования келоидного рубца - выпуклого и более яркого в отличие от кожи цвета.
Пластырь необходимо обновлять до тех пор, пока шов не заживет - процесс в среднем занимает 3 месяца, но может затянуться и до полугода в зависимости от индивидуальных особенностей человека. При этом пластырь можно клеить и на уже образовавшиеся рубцы, но эффект будет менее выраженным.
Технология рассчитана в основном на заживление швов после пластических операций, а также кесарева сечения. При этом ожидается, что пластырь можно будет приобрести в аптечной сети без рецепта врача и использовать для профилактики образования рубцов даже после небольших порезов - например, прокола ушей.
Как отметил основатель компании, в мире есть технологии, направленные на решение проблемы устранения рубцов, но не в формате биоплантата, что делает их менее эффективными. По оценкам разработчика, выход технологии на рынок займет около двух лет.
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технологии, промышленность
Технологии, Промышленность
Первый в мире биопластырь от рубцов проходит испытания в России
Первый в мире биопластырь от образования рубцов проходит испытания в России
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Первый в мире биопластырь с гиалуроновой кислотой от образования рубцов сейчас проходит испытания в России - он позволит минимизировать видимость шрама на теле, в том числе после кесарева сечения, рассказал РИА Новости основатель компании-разработчика новых медицинских материалов "Биополимед" Олег Евсеенков.
"Мы разрабатываем биоразлагаемый пластырь на основе гиалуроновой кислоты с модифицированной структурой. Он кардинально снижает образование рубцов на коже человека. Сейчас получен прототип и разработка переходит на стадию доклинических исследований. Данная технология должна превосходить мировые аналоги", - сказал он на полях форума "Биопром".
Евсеенков пояснил, что это не привычный пластырь, а скорее биоплантат - материал, похожий на вату, клеится на свежую рану и рассасывается кожей в течение недели. За счет гиалуроната и пептидов в составе, необходимых для восстановления матрикса кожи, пластырь ускоряет процесс заживления и минимизирует риск образования келоидного рубца - выпуклого и более яркого в отличие от кожи цвета.
Пластырь необходимо обновлять до тех пор, пока шов не заживет - процесс в среднем занимает 3 месяца, но может затянуться и до полугода в зависимости от индивидуальных особенностей человека. При этом пластырь можно клеить и на уже образовавшиеся рубцы, но эффект будет менее выраженным.
Технология рассчитана в основном на заживление швов после пластических операций, а также кесарева сечения. При этом ожидается, что пластырь можно будет приобрести в аптечной сети без рецепта врача и использовать для профилактики образования рубцов даже после небольших порезов - например, прокола ушей.
Как отметил основатель компании, в мире есть технологии, направленные на решение проблемы устранения рубцов, но не в формате биоплантата, что делает их менее эффективными. По оценкам разработчика, выход технологии на рынок займет около двух лет.